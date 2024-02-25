Співак YAKTAK впав зі сцени під час концерту

Співак YAKTAK. Фото: instagram.com/yaktak_official

Співак Ярослав Карпук, відомий під псевдонімом YAKTAK, під час одного зі своїх концертів спіткнувся і впав зі сцени. На щастя, його підхопили прихильники.

Відео падіння опублікував у TikTok один з прихильників співака.

Впав, але не розгубився

Співак YAKTAK зараз подорожує містами України з туром. У Фастові з виконавцем сталася неочікувана ситуація, яка, зокрема, припала до душі гостям концерту.

Під час виконання пісні "Погляд" Ярослав спіткнувся і впав зі сцени. Проте не забився — його підхопили прихильники.

YAKTAK був у шоці, проте не розгубився: у натовпі прихильниць, які намагалися обійняти його і зняти на камеру, продовжив співати, аж допоки йому не вдалося забратися назад на сцену.

Судячи з посмішки Ярослава після повернення на сцену, випадок з падінням його навіть повеселив.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що виконавця YAKTAK звинуватили у плагіаті. Також ми писали, що команда співака заплатила 100 євро польському артисту.