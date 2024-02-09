Соблазнительная LOBODA спела о любви на берегу Индийского океана
Украинская певица LOBODA представила новый украиноязычный трек "MENTOR". Клип артистка сняла у Индийского океана.
Музыкальное видео выложили на YouTube.
LOBODA представила новую песню в канун мирового турне
Украинская певица LOBODA выпустила новый трек MENTOR. Артистка создала песню, которая имеет украиноязычный и англоязычный куплеты.
Главная тема композиции — неукротимая сила любви, которую артистка сравнила с силой воды. Поэтому клип был снят на берегу Индийского океана.
"Даже в самый страшный шторм наш единственный шанс не заблудиться — довериться сердцу как маяку. MENTOR о смелости всегда выбирать любовь, как бы сложно и страшно это порой не было. Потому что в конце концов только так можно проложить дорогу к счастью", — комментирует премьера LOBODA.
Премьера трека прошла накануне мирового тура певицы. Весной LOBODA даст концерты в Австралии и США, а совсем скоро сообщит даты выступления в Европе.
Клип на песню команда певицы сняла на берегу Индийского океана. LOBODA в соблазнительных купальниках пыталась почувствовать силу необузданной природной стихии. Звезда в течение видео меняет три образа, каждый из которых удачно подчеркивает ее внешность.
Реакция русскоязычных поклонников LOBODA
Аудитория Светланы Лободы неоднозначно отреагировала на новый трек. Украинцы обрадовались, что трек певицы вышел родным языком, однако русскоязычная аудитория явно ожидала другого.
"Наша звезда — пылай, миры, произведения!"
"Почему не на русском?!"
"Очень красиво, глубоко. Любовь — единственный ментор".
Вероятно, некоторые фанаты артисты удивлены выбором языка для трека из-за того, что Светлана в социальных сетях снова пишет свои мысли на русском.
Раньше Лобода надела дочь в вышиванку и патриотический венок.
Также певица снова заговорила по-русски.
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