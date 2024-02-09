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Соблазнительная LOBODA спела о любви на берегу Индийского океана

9 февраля 2024 16:49
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Соблазнительная LOBODA спела о любви на берегу Индийского океана
Певица LOBODA. Фото: пресс-релиз
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Украинская певица LOBODA представила новый украиноязычный трек "MENTOR". Клип артистка сняла у Индийского океана.

Музыкальное видео выложили на YouTube.

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LOBODA представила новую песню в канун мирового турне

Украинская певица LOBODA выпустила новый трек MENTOR. Артистка создала песню, которая имеет украиноязычный и англоязычный куплеты.

Главная тема композиции — неукротимая сила любви, которую артистка сравнила с силой воды. Поэтому клип был снят на берегу Индийского океана.

"Даже в самый страшный шторм наш единственный шанс не заблудиться — довериться сердцу как маяку. MENTOR о смелости всегда выбирать любовь, как бы сложно и страшно это порой не было. Потому что в конце концов только так можно проложить дорогу к счастью", — комментирует премьера LOBODA.

Премьера трека прошла накануне мирового тура певицы. Весной LOBODA даст концерты в Австралии и США, а совсем скоро сообщит даты выступления в Европе.

Клип LOBODA на песню "MENTOR". Фото: стоп-кадр
Клип LOBODA на песню MENTOR. Фото: стоп-кадр

Клип на песню команда певицы сняла на берегу Индийского океана. LOBODA в соблазнительных купальниках пыталась почувствовать силу необузданной природной стихии. Звезда в течение видео меняет три образа, каждый из которых удачно подчеркивает ее внешность.

Клип LOBODA на песню "MENTOR". Фото: стоп-кадр
Клип LOBODA на песню MENTOR. Фото: стоп-кадр

Реакция русскоязычных поклонников LOBODA

Аудитория Светланы Лободы неоднозначно отреагировала на новый трек. Украинцы обрадовались, что трек певицы вышел родным языком, однако русскоязычная аудитория явно ожидала другого.

"Наша звезда — пылай, миры, произведения!"

"Почему не на русском?!"

"Очень красиво, глубоко. Любовь — единственный ментор".

Комментарии под песней Светланы Лободы
Комментарии под песней Светланы Лободы. Фото: instagram.com/p/C3GjqPEsBef/

Вероятно, некоторые фанаты артисты удивлены выбором языка для трека из-за того, что Светлана в социальных сетях снова пишет свои мысли на русском.

Раньше Лобода надела дочь в вышиванку и патриотический венок.

Также певица снова заговорила по-русски.

Индия
Светлана Лобода
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певица

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