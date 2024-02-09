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Спокуслива LOBODA заспівала про любов на березі Індійського океану

9 лютого 2024 16:49
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Спокуслива LOBODA заспівала про любов на березі Індійського океану
Співачка LOBODA. Фото: прес-реліз
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Українська співачка LOBODA презентувала новий україномовний трек MENTOR. Кліп артистка зняла біля Індійського океану.

Музичне відео виклали на YouTube.

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LOBODA представила нову пісню напередодні світового турне  

Українська співачка LOBODA випустила новий трек MENTOR. Артистка створила пісню, яка має україномовний та англомовний куплети. 

Головна тема композиції — це неприборкана сила любові, яку артистка порівняла з силою води. Саме тому кліп знятий на березі Індійського океану. 

"Навіть у найстрашніший шторм, наш єдиний шанс не заблукати — довіритися серцю як маяку. MENTOR про сміливість завжди обирати любов, як би складно і страшно це часом не було. Бо, зрештою, тільки так можна прокласти дорогу до щастя", — коментує прем’єру LOBODA.

Прем'єра треку відбулась напередодні світового туру співачки. Навесні LOBODA дасть концерти в Австралії та США, а зовсім скоро повідомить дати виступів у Європі.

Кліп LOBODA на пісню "MENTOR". Фото: стоп-кадр
Кліп LOBODA на пісню MENTOR. Фото: стоп-кадр

Кліп на пісню команда співачки зняла на березі Індійського океану. LOBODA у звабливих купальниках намагалась відчути силу неприборканої природньої стихії. Зірка протягом відео змінює три образи, кожен з яких вдало підкреслює її зовнішність.

Кліп LOBODA на пісню "MENTOR". Фото: стоп-кадр
Кліп LOBODA на пісню MENTOR. Фото: стоп-кадр

Реакція російськомовних прихильників LOBODA

Аудиторія Світлани Лободи неоднозначно відреагувала на новий трек. Українці зраділи, що трек співачки вийшов рідною мовою, проте російськомовна аудиторія явно очікувала іншого.

"Наша зірка  — палай, світи, твори!"

"Чому не російською?!"

"Дуже красиво, глибоко. Кохання — єдиний ментор".

Коментарі під піснею Світлани Лободи
Коментарі під піснею Світлани Лободи. Фото: instagram.com/p/C3GjqPEsBef/

Ймовірно, деякі фанати артистки здивовані вибором мови для треку через те, що Світлана у соціальних мережах знову висловлює свої думки російською. 

Раніше Лобода одягнула доньку у вишиванку і патріотичний вінок.

Також співачка знову заговорила російською.

Індія
Світлана Лобода
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співачка

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