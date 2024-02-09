Спокуслива LOBODA заспівала про любов на березі Індійського океану

Співачка LOBODA. Фото: прес-реліз

Українська співачка LOBODA презентувала новий україномовний трек MENTOR. Кліп артистка зняла біля Індійського океану.

Музичне відео виклали на YouTube.

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LOBODA представила нову пісню напередодні світового турне

Українська співачка LOBODA випустила новий трек MENTOR. Артистка створила пісню, яка має україномовний та англомовний куплети.

Головна тема композиції — це неприборкана сила любові, яку артистка порівняла з силою води. Саме тому кліп знятий на березі Індійського океану.

"Навіть у найстрашніший шторм, наш єдиний шанс не заблукати — довіритися серцю як маяку. MENTOR про сміливість завжди обирати любов, як би складно і страшно це часом не було. Бо, зрештою, тільки так можна прокласти дорогу до щастя", — коментує прем’єру LOBODA.

Прем'єра треку відбулась напередодні світового туру співачки. Навесні LOBODA дасть концерти в Австралії та США, а зовсім скоро повідомить дати виступів у Європі.

Кліп LOBODA на пісню MENTOR. Фото: стоп-кадр

Кліп на пісню команда співачки зняла на березі Індійського океану. LOBODA у звабливих купальниках намагалась відчути силу неприборканої природньої стихії. Зірка протягом відео змінює три образи, кожен з яких вдало підкреслює її зовнішність.

Кліп LOBODA на пісню MENTOR. Фото: стоп-кадр

Реакція російськомовних прихильників LOBODA

Аудиторія Світлани Лободи неоднозначно відреагувала на новий трек. Українці зраділи, що трек співачки вийшов рідною мовою, проте російськомовна аудиторія явно очікувала іншого.

"Наша зірка — палай, світи, твори!"

"Чому не російською?!"

"Дуже красиво, глибоко. Кохання — єдиний ментор".

Коментарі під піснею Світлани Лободи. Фото: instagram.com/p/C3GjqPEsBef/

Ймовірно, деякі фанати артистки здивовані вибором мови для треку через те, що Світлана у соціальних мережах знову висловлює свої думки російською.

Раніше Лобода одягнула доньку у вишиванку і патріотичний вінок.

Також співачка знову заговорила російською.