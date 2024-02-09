Спокуслива LOBODA заспівала про любов на березі Індійського океану
Українська співачка LOBODA презентувала новий україномовний трек MENTOR. Кліп артистка зняла біля Індійського океану.
Музичне відео виклали на YouTube.
LOBODA представила нову пісню напередодні світового турне
Українська співачка LOBODA випустила новий трек MENTOR. Артистка створила пісню, яка має україномовний та англомовний куплети.
Головна тема композиції — це неприборкана сила любові, яку артистка порівняла з силою води. Саме тому кліп знятий на березі Індійського океану.
"Навіть у найстрашніший шторм, наш єдиний шанс не заблукати — довіритися серцю як маяку. MENTOR про сміливість завжди обирати любов, як би складно і страшно це часом не було. Бо, зрештою, тільки так можна прокласти дорогу до щастя", — коментує прем’єру LOBODA.
Прем'єра треку відбулась напередодні світового туру співачки. Навесні LOBODA дасть концерти в Австралії та США, а зовсім скоро повідомить дати виступів у Європі.
Кліп на пісню команда співачки зняла на березі Індійського океану. LOBODA у звабливих купальниках намагалась відчути силу неприборканої природньої стихії. Зірка протягом відео змінює три образи, кожен з яких вдало підкреслює її зовнішність.
Реакція російськомовних прихильників LOBODA
Аудиторія Світлани Лободи неоднозначно відреагувала на новий трек. Українці зраділи, що трек співачки вийшов рідною мовою, проте російськомовна аудиторія явно очікувала іншого.
"Наша зірка — палай, світи, твори!"
"Чому не російською?!"
"Дуже красиво, глибоко. Кохання — єдиний ментор".
Ймовірно, деякі фанати артистки здивовані вибором мови для треку через те, що Світлана у соціальних мережах знову висловлює свої думки російською.
Раніше Лобода одягнула доньку у вишиванку і патріотичний вінок.
Також співачка знову заговорила російською.
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