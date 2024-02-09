Соблазнительница Дженна Ортега и Довженко в роли сына Ивана Франко — кинопремьеры недели

Кадр из фильма "Фаворитка Миллера". Фото: Lionsgate

На этой неделе в украинский кинопрокат вышли девять новых фильмов. Среди них, в частности, долгожданная лента о сыне легендарного писателя Ивана Франко и откровенном фильме с известной британской актрисой Эммой Томпсон.

Новини.LIVE расскажет интересные факты о киноновинках.

Читайте также:

Другой Франко

Съемки проходили в Киеве и Львове. Авторы ленты проводили консультации с внуками Петра Франко и работниками музея. Для фильма была построена реплика самолета Первой мировой войны модели "Альбатрос". Самолет обозначен бортовым номером LVGC-15960, с таким же бортовым номером летал и Петр Франко.

Главные роли сыграли Вячеслав Довженко, Надежда Левченко и Ахтем Сеитаблаев. События фильма разворачиваются в июне 1941 года.

Фаворитка Миллера

По сюжету старшеклассница Каиро Мир (Дженна Ортега, звезда сериала "Уэнздей") живет одна в роскошном особняке в штате Теннесси. Ее родители непрерывно ездят по миру, поэтому девушка наслаждается самостоятельной жизнью. Начинается новый учебный год. Учитель английского языка мистер Джонатан Миллер (Мартин Фримен) поражен тем, что Каиро прочла все книги из представленного списка.

Высокий уровень знаний девушки побуждает Джонатана дать ей особую творческую задачу. Каиро должна написать рассказы в стиле своего любимого писателя. То, что прочитал преподаватель, переворачивает с ног на голову его размеренную и скучную жизнь.

Хищная ночь

События разворачиваются в США, на тихоокеанском северо-западе, среди густых туманов и высоких лесов. Когда-то здесь были обширные поселения коренных народов. Сейчас же городок страдает от криминального авторитета Рейнольдса, который считает людьми только тех, у кого белая кожа.

Любовь по вызову

Нэнси Стокс (Эмма Томпсон) в гостиничном номере назначает встречу с работником интим-индустрии по имени Лео Гранде (Дерил МакКормак). Заметно нервничая, она объясняет, что никогда не испытывала оргазма и дала себе обещание больше никогда не симулировать его после смерти мужа два года назад.

Нэнси чувствует неуверенность в своем теле и возрасте и смущена тем, что наняла Лео, пытающегося ее успокоить.

Будь ты последним

Космический корабль давно потерял управление и связь с Землей. Джейн (Зои Чао) и Адам (Энтони Маки) — последние выжившие астронавты. У них хватает ресурсов, чтобы дышать, питаться и чувствовать себя в относительной безопасности. Но их не оставляет мысль, что они могут до последнего своего дыхания находиться запертыми на этом корабле.

Учительская

Эта немецкая лента претендует на премию "Оскар" в категории "Лучший международный художественный фильм". По сюжету, в одной из школ учащаются случаи воровства. Методы, с помощью которых педагоги пытаются найти вора, кажутся молодой учительнице Карле Новак недопустимыми.

Чтобы остановить пренебрежительное и пристрастное отношение к детям, она начинает свое расследование.

Монахини на драйве

Элла и черный ягуар

Супер Крылья

Напомним, ранее мы писали, какие фильмы вышли в украинский кинопрокат на прошлой неделе. Также мы рассказывали, что лента "Бедные создания" с Эммой Стоун в главной роли побила рекорды проката в Украине.