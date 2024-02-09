Спокусниця Дженна Ортега та Довженко в ролі сина Івана Франка — кінопрем'єри тижня

Кадр з фільму "Фаворитка Міллера". Фото: Lionsgate

Цього тижня в український кінопрокат вийшли дев’ять нових фільмів. Серед них, зокрема, довгоочікувана стрічка про сина легендарного письменника Івана Франка та відвертий фільм з відомою британською акторкою Еммою Томпсон.

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Інший Франко

Зйомки проходили в Києві та Львові. Автори стрічки проводили консультації з внуками Петра Франка та працівниками музею. Для фільму було збудовано репліку літака Першої світової війни моделі "Альбатрос". Літак позначений бортовим номером LVGC-15960, з таким самим бортовим номером літав і Петро Франко.

Головні ролі зіграли В’ячеслав Довженко, Надія Левченко та Ахтем Сеітаблаєв. Події стрічки розгортаються у червні 1941 року.

Фаворитка Міллера

За сюжетом, старшокласниця Каіро Світ (Дженна Ортега, зірка серіалу "Венздей") живе одна у розкішному маєтку у штаті Теннессі. Її батьки безупинно їздять по світу, тож дівчина насолоджується самостійним життям. Починається новий навчальний рік. Вчитель з англійської містер Джонатан Міллер (Мартін Фрімен) вражений тим, що Каіро прочитала усі книжки з наданого списку. Здібна учениця привертає увагу.

Високий рівень знань дівчини спонукає Джонатана дати їй особливе творче завдання. Каіро має написати оповідання у стилі свого улюбленого письменника. Те, що прочитав викладач, перевертає з ніг на голову його розмірене та нудне життя.

Хижа ніч

Події розгортаються у США, на тихоокеанському північному заході, посеред густих туманів та високих лісів. Колись тут були великі поселення корінних народів. Нині ж містечко потерпає від кримінального авторитета Рейнольдса, який вважає за людей тільки тих, у кого біла шкіра.

Кохання за викликом

Ненсі Стокс (Емма Томпсон) у готельному номері призначає зустріч з працівником інтим-індустрії на ім’я Лео Гранде (Деріл МакКормак). Помітно нервуючи, вона пояснює, що ніколи не відчувала оргазму й дала собі обіцянку більше ніколи не симулювати його після смерті свого чоловіка два роки тому.

Ненсі відчуває невпевненість у своєму тілі та віці й збентежена тим, що найняла Лео, який намагається її заспокоїти.

Якби ти був останнім

Космічний корабель давно втратив керування та зв'язок із Землею. Джейн (Зої Чао) та Адам (Ентоні Макі) — останні астронавти, які вижили. У них вистачає ресурсів аби дихати, харчуватися та почуватися у відносній безпеці. Але їх не полишає думка, що вони можуть до останнього свого подиху знаходитися замкненими на цьому кораблі.

Учительська

Ця німецька стрічка претендує на премію "Оскар" в категорії "Найкращий міжнародний художній фільм". За сюжетом, в одній зі шкіл частішають випадки крадіжок. Методи, за допомогою яких педагоги намагаються знайти злодія, видаються молодій вчительці Карлі Новак неприпустимими.

Аби зупинити зверхнє та упереджене ставлення до дітей вона розпочинає своє розслідування.

Монахині на драйві

Елла та чорний ягуар

Супер Крила

Нагадаємо, раніше ми писали, які фільми вийшли в український кінопрокат минулого тижня. Також ми розповідали, що стрічка "Бідолашні створіння" з Еммою Стоун в головній ролі побила рекорди прокату в Україні.