Справжня Барбі — Марго Роббі у культовому образі позувала на червоній доріжці з номінантами на Оскар

Настоящая Барби — Марго Робби в культовом образе вышла на красную дорожку с номинантами на Оскар
Актриса Марго Робби выгуляла винтажный твидовый костюм Chanel во время ланча номинантов на 96-ю премию "Оскар". Мероприятие состоялось у Beverly Hilton в Беверли-Хиллз в понедельник, 12 февраля.
Об этом пишет Daily Mail.
"Барби" Марго Робби вышла в люди в топе с 1990-х
Образ Марго Робби для красной дорожки создал стилист Эндрю Мукамал. Актриса нарядилась в балеро с розовым узором поверх топа в тон, мини-юбки с корсетом, в руках звезды была сумочка с начала девяностых. Парикмахер Брайс Скарлетт уложила светлые локоны Марго.
На ланч от "Барби" также пришли Райан Гослинг и Америка Феррера, оба получили номинации за лучшую актерскую роль второго плана за роли Кена и Глории. Режиссер "Барби" Грета Хервиг, одетая в черное прозрачное платье-миди, номинирована за лучший адаптированный сценарий со своим супругом Ноа Баумбахом.
Звезда, а так же продюсер фильма "Бедные-несчастные" Эмма Стоун, которая является послом бренда Louis Vuitton с 2017 года, надела костюм и черные туфли, подобранные стилистом Петрой Фланнери.
"Барби" получила две номинации на лучшую оригинальную песню — от FINNEAS и Билли Айлиш для What Was I Made For? и Марка Ронсона и Эндрю Ваятта для I'm Just Ken.
Билли с Братом получили "Оскар" в 2022 году за тему для Бонда "Не время умирать".
Дайан Уоррен, одевшаяся в брючный костюм с золотым принтом, также претендует на лучшую оригинальную песню для саундтрека The Fire Inside из Flamin' Hot.
Напомним, Марго Робби отреагировала на отсутствие номинации на Оскар.
Ранее Марго Робби украсила глянцевую обложку и рассказала о планах на отпуск.
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