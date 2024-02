Справжня Барбі — Марго Роббі у культовому образі позувала на червоній доріжці з номінантами на Оскар

Актриса Марго Робби. Фото: Reuters

Актриса Марго Робби выгуляла винтажный твидовый костюм Chanel во время ланча номинантов на 96-ю премию "Оскар". Мероприятие состоялось у Beverly Hilton в Беверли-Хиллз в понедельник, 12 февраля.

Об этом пишет Daily Mail.

Образ Марго Робби для красной дорожки создал стилист Эндрю Мукамал. Актриса нарядилась в балеро с розовым узором поверх топа в тон, мини-юбки с корсетом, в руках звезды была сумочка с начала девяностых. Парикмахер Брайс Скарлетт уложила светлые локоны Марго.

Актриса Марго Робби. Фото: Reuters

Актриса Америка Феррера. Фото: Reuters

Актер Райян Гослинг. Фото: Reuters

Режиссер Грета Хервиг. Фото: Reuters

На ланч от "Барби" также пришли Райан Гослинг и Америка Феррера, оба получили номинации за лучшую актерскую роль второго плана за роли Кена и Глории. Режиссер "Барби" Грета Хервиг, одетая в черное прозрачное платье-миди, номинирована за лучший адаптированный сценарий со своим супругом Ноа Баумбахом.

Звезда, а так же продюсер фильма "Бедные-несчастные" Эмма Стоун, которая является послом бренда Louis Vuitton с 2017 года, надела костюм и черные туфли, подобранные стилистом Петрой Фланнери.

Актриса Эмма Стоун. Фото: Reuters

Режиссер Стивен Спилберг. Фото: Reuters

Актер Киллиан Мерфи. Фото: Reuters

Актер Роберт Дауни-младший. Фото: Reuters

Певица Дайн Уоррен. Фото: Reuters

Певцы Билли Айлиш с братом. Фото: Reuters

"Барби" получила две номинации на лучшую оригинальную песню — от FINNEAS и Билли Айлиш для What Was I Made For? и Марка Ронсона и Эндрю Ваятта для I'm Just Ken.

Билли с Братом получили "Оскар" в 2022 году за тему для Бонда "Не время умирать".

Дайан Уоррен, одевшаяся в брючный костюм с золотым принтом, также претендует на лучшую оригинальную песню для саундтрека The Fire Inside из Flamin' Hot.

