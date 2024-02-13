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Настоящая Барби — Марго Робби в культовом образе вышла на красную дорожку с номинантами на Оскар

13 февраля 2024 10:58
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Справжня Барбі — Марго Роббі у культовому образі позувала на червоній доріжці з номінантами на Оскар
Актриса Марго Робби. Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Актриса Марго Робби выгуляла винтажный твидовый костюм Chanel во время ланча номинантов на 96-ю премию "Оскар". Мероприятие состоялось у Beverly Hilton в Беверли-Хиллз в понедельник, 12 февраля.

Об этом пишет Daily Mail.

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Образ Марго Робби для красной дорожки создал стилист Эндрю Мукамал. Актриса нарядилась в балеро с розовым узором поверх топа в тон, мини-юбки с корсетом, в руках звезды была сумочка с начала девяностых. Парикмахер Брайс Скарлетт уложила светлые локоны Марго.

 

Актриса Марго Робби. Фото: Reuters
Актриса Марго Робби. Фото: Reuters

 

Актриса Америка Феррера. Фото: Reuters
Актриса Америка Феррера. Фото: Reuters

 

Актер Райян Гослинг. Фото: Reuters
Актер Райян Гослинг. Фото: Reuters

 

Режиссер Грета Гервиг. Фото: Reuters
Режиссер Грета Хервиг. Фото: Reuters

На ланч от "Барби" также пришли Райан Гослинг и Америка Феррера, оба получили номинации за лучшую актерскую роль второго плана за роли Кена и Глории. Режиссер "Барби" Грета Хервиг, одетая в черное прозрачное платье-миди, номинирована за лучший адаптированный сценарий со своим супругом Ноа Баумбахом.

Звезда, а так же продюсер фильма "Бедные-несчастные" Эмма Стоун, которая является послом бренда Louis Vuitton с 2017 года, надела костюм и черные туфли, подобранные стилистом Петрой Фланнери.

 

Актриса Эмма Стоун. Фото: Reuters
Актриса Эмма Стоун. Фото: Reuters

 

Режиссер Стивен Спилберг. Фото: Reuters
Режиссер Стивен Спилберг. Фото: Reuters

 

Актер Киллиан Мерфи. Фото: Reuters
Актер Киллиан Мерфи. Фото: Reuters

 

 

Актер Роберт Дауни-младший. Фото: Reuters
Актер Роберт Дауни-младший. Фото: Reuters

 

Певица Дайн Ворен. Фото: Reuters
Певица Дайн Уоррен. Фото: Reuters

 

Певцы Билли Айлиш с братом. Фото: Reuters
Певцы Билли Айлиш с братом. Фото: Reuters

"Барби" получила две номинации на лучшую оригинальную песню — от FINNEAS и Билли Айлиш для What Was I Made For? и Марка Ронсона и Эндрю Ваятта для I'm Just Ken.

Билли с Братом получили "Оскар" в 2022 году за тему для Бонда "Не время умирать".

Дайан Уоррен, одевшаяся в брючный костюм с золотым принтом, также претендует на лучшую оригинальную песню для саундтрека The Fire Inside из Flamin' Hot.

Напомним, Марго Робби отреагировала на отсутствие номинации на Оскар.

Ранее Марго Робби украсила глянцевую обложку и рассказала о планах на отпуск.

Барби
Марго Робби
фильм "Барби"
Киллиан Мерфи

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