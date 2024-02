Справжня Барбі — Марго Роббі у культовому образі позувала на червоній доріжці з номінантами на Оскар

Акторка Марго Роббі. Фото: Reuters

Акторка Марго Роббі вигуляла вінтажний твідовий костюм Chanel під час ланчу номінантів на 96-у премію "Оскар". Захід відбувся у Beverly Hilton в Беверлі-Гіллз у понеділок, 12 лютого.

Про це пише Daily Mail.

Читайте також:

"Барбі" Марго Роббі вийшла в люди у топі з 1990-х

Образ Марго Роббі для червоної доріжки створив стиліст Ендрю Мукамал. Акторка вбралася у балеро з рожевим візерунком поверх топа в тон, міні-спідниці з корсетом, у рука тримала сумочку з початку дев’яностих. Перукар Брайс Скарлетт вклала світлі пасма Марго.

Акторка Марго Роббі. Фото: Reuters

Акторка Америка Ферера. Фото: Reuters

Актор Райян Гослінг. Фото: Reuters

Режисерка Грета Гервіг. Фото: Reuters

На ланч від "Барбі" також завітали Райан Гослінг і Америка Феррера, які отримали номінації за найкращу акторську роль другого плану за ролі Кена та Глорії. Режисер "Барбі" Грета Гервіг, одягнена в чорну прозору сукню-міді, номінована за найкращий адаптований сценарій зі своїм чоловіком Ноа Баумбахом.

Зірка, а також продюсерка картини "Бідні-нещасні" Емма Стоун, яка є амбасадором бренду Louis Vuitton з 2017 року, одягла костюм та чорні туфлі, підібрані стилістом Петрою Фланнері.

Акторка Емма Стоун. Фото: Reuters

Режисер Стівен Спілберг. Фото: Reuters

Актор Кілліан Мерфі. Фото: Reuters

Актор Роберт Дауні-молодший. Фото: Reuters

Співачка Дайн Воррен. Фото: Reuters

Співаки Біллі Айліш з братом. Фото: Reuters

"Барбі" отримала дві номінації на найкращу оригінальну пісню — від FINNEAS і Біллі Айліш для What Was I Made For? і Марка Ронсона та Ендрю Ваятта для I'm Just Ken.

Біллі з Братом отримали "Оскар" у 2022 році за тему для Бонда "Не час помирати".

Дайан Воррен, яка вбралася у брючний костюм із золотим принтом, також претендує на найкращу оригінальну пісню для саундтреку The Fire Inside із Flamin' Hot.

Нагадаємо, Марго Роббі відреагувала на відсуність номінації на Оскар.

Раніше Марго Роббі прикрасила обкладинку глянцю та розповіла про плани на відпустку.