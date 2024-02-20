Стало известно, будет ли продолжение популярного сериала "Поймать Кайдаша"

Сериал "Поймать Кайдаша". Стоп-кадр

Актер Григорий Бакланов рассказал, стоит ли снимать продолжение любимого сериала украинцев "Поймать Кайдаша". Он считает, что настала пора для других героев.

Об этом артист рассказал изданию "Ты Киев".

"Поймать Кайдаша" вряд ли получит продолжение

Актер Григорий Бакланов, который превратился в милого Лаврина в сериале "Поймать Кайдаша", считает, что продолжение не нужно. По его мнению, лучше всего будет оставить эту историю, как она есть, без всяких сиквелов.

"Продолжение могло бы быть сразу, как зрители увидели сериал, но не сейчас. Сейчас эта полочка уже достаточно заполнена своими 12 сериями, и не нужно пытаться набивать ее дальше. Сегодня в нашей стране совсем другие герои", — пояснил Бакланов.

Бакланов считает, что Украине нужно идеологическое кино

По мнению актера, идеологическое усиление во время войны – это естественная необходимость. Оно должно проявляться во всех культурных областях, в частности в кино.

Бакланов считает, что украинцев нужны и развлекательные фильмы, которые помогут справиться со стрессом и патриотические, которые смотивируют двигаться дальше.

"Да, у нас нет мощностей, чтобы снимать масштабное художественное кино. Но есть талантливые документалисты, которые совершают героическую работу, рассказывая миру, что происходит в Украине. Мы сейчас боремся с вымыслами россиян, искажающих правду о войне. Единственный выход здесь — являть миру чистую правду, безоговорочный, зафиксированный факт", — выразил свое мнение актер.

Ранее звезда сериала "Поймать Кайлаша" высказался по поводу немецкой пропаганды.

Также мы рассказывали, что россияне украли сериал и перевели.