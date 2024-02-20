Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Super arrow Стало відомо, чи буде продовження популярного серіалу "Спіймати Кайдаша" arrow

Стало відомо, чи буде продовження популярного серіалу "Спіймати Кайдаша"

20 лютого 2024 21:43
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Стало відомо, чи буде продовження популярного серіалу "Спіймати Кайдаша"
Серіал "Спіймати Кайдаша". Стоп-кадр
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Актор Григорій Бакланов, який зіграв Лавріна, розповів, чи варто знімати продовження улюбленого серіалу українців "Спіймати Кайдаша". Він вважає, що настав час для інших героїв. 

Про це артист розповів виданню "Ти Київ".

"Спіймати Кайдаша" наврядчи матиме продовження

Актор Григорій Бакланов, який перевтілився у милого Лавріна в серіалі "Спіймати Кайдаша", вважає, що продовження непотрібне. На його думку, краще за все буде залишити цю історію як вона є, без усіляких сиквелів.

"Продовження могло би бути одразу, як глядачі побачили серіал, але не тепер. Нині ця поличка вже достатньо заповнена своїми 12-ма серіями, і не треба намагатися набивати її далі. Сьогодні у нашій країні зовсім інші герої", — пояснив Бакланов.

Бакланов вважає, що Україні потрібне ідеологічне кіно

На думку актора, ідеологічне посилення під час війни — це природна необхідність. Воно повинно проявлятись у всіх культурних сферах, зокрема в кіно.

Бакланов вважає, що українців потрібні і розважальні фільм, які допоможуть впоратися зі стресом і патріотичні, які змотивують рухатися далі. 

"Так, у нас немає потужностей, щоб знімати масштабне художнє кіно. Але є талановиті документалісти, які здійснюють героїчну роботу, розповідаючи світові, що відбувається в Україні.  Ми нині боремося з вимислами росіян, які спотворюють правду про війну. Єдиний вихід тут — являти світові чисту правду, беззаперечний, зафіксований факт", — висловив свою думку актор.

Раніше зірка серіалу "Спіймати Кайлаша" висловився щодо німецької пропаганди.

Також ми розповідали, що росіяни вкрали серіал і переклали.

серіал
Григорій Бакланов
актори
українські зірки
"Спіймати Кайдаша"

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:18 ТЦК винайшли новий "хитрий" спосіб вручити повістку — юрист прокоментував ситуацію

13 лютого 2024

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

7 лютого 2024

19:34 Під корою Землі виявлено підземний водний світ та інше життя

Новина з відео

03:14 Ці дерева не можна садити на ділянці — небезпека для здоров'я та будинку

Новина з відео

21:24 Які цивільні спеціальності зараз найбільше потрібні армії — у ЗСУ дали відповідь

8 лютого 2024

13:31Ігнат відповів, коли Україна зможе отримати винищувачі F-16

14 лютого 2024
Новина з фото

23:29 Садовий відповів на слова віцеспікера Польщі про "бандерівську мову"

13 лютого 2024
Новина з відео

21:34 Деякі українці отримують мобілізаційні розпорядження — що це та кого стосується

8 лютого 2024

06:40 Ціни на брухт в Україні — скільки коштує 1 кг чормету у лютому

9 лютого 2024

18:53 Дідусь голови МЗС Німеччини Анналени Бербок виявився офіцером вермахту

Актуальне по темі