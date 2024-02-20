Стало відомо, чи буде продовження популярного серіалу "Спіймати Кайдаша"

Серіал "Спіймати Кайдаша". Стоп-кадр

Актор Григорій Бакланов, який зіграв Лавріна, розповів, чи варто знімати продовження улюбленого серіалу українців "Спіймати Кайдаша". Він вважає, що настав час для інших героїв.

Про це артист розповів виданню "Ти Київ".

"Спіймати Кайдаша" наврядчи матиме продовження

Актор Григорій Бакланов, який перевтілився у милого Лавріна в серіалі "Спіймати Кайдаша", вважає, що продовження непотрібне. На його думку, краще за все буде залишити цю історію як вона є, без усіляких сиквелів.

"Продовження могло би бути одразу, як глядачі побачили серіал, але не тепер. Нині ця поличка вже достатньо заповнена своїми 12-ма серіями, і не треба намагатися набивати її далі. Сьогодні у нашій країні зовсім інші герої", — пояснив Бакланов.

Бакланов вважає, що Україні потрібне ідеологічне кіно

На думку актора, ідеологічне посилення під час війни — це природна необхідність. Воно повинно проявлятись у всіх культурних сферах, зокрема в кіно.

Бакланов вважає, що українців потрібні і розважальні фільм, які допоможуть впоратися зі стресом і патріотичні, які змотивують рухатися далі.

"Так, у нас немає потужностей, щоб знімати масштабне художнє кіно. Але є талановиті документалісти, які здійснюють героїчну роботу, розповідаючи світові, що відбувається в Україні. Ми нині боремося з вимислами росіян, які спотворюють правду про війну. Єдиний вихід тут — являти світові чисту правду, беззаперечний, зафіксований факт", — висловив свою думку актор.

Раніше зірка серіалу "Спіймати Кайлаша" висловився щодо німецької пропаганди.

Також ми розповідали, що росіяни вкрали серіал і переклали.