Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Super arrow Старшая дочь Ольги Сумской похвасталась работой в Москве arrow

Старшая дочь Ольги Сумской похвасталась работой в Москве

19 февраля 2024 21:20
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Старшая дочь Ольги Сумской похвасталась работой в Москве
Актрисы Ольга Сумская и Антонина Паперная. Фото: Instagram/olgasumska
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Старшая дочь актрисы Ольги Сумской Антонина Паперная анонсировала премьеру нового российского сериала, в котором сыграла одну из главных ролей. Она уже давно живет в Москве, впрочем, с начала полномасштабной войны редко публиковала фотографии в соцсетях.

Соответствующий пост появился на Instagram-странице Паперной, которая недоступна на территории Украины.

Дочь Сумской продолжает работать в России

33-летняя актриса опубликовала серию фотографий со съемочной площадки сериала "Постучись в мою дверь в Москве". Это местная версия популярного турецкого шоу о флористе и бизнесмене, вынужденно изображающих пару.

Старшая дочь Ольги Сумской похвасталась работой в Москве - фото 1
Скриншот: Instagram/tony__pepper

Паперная анонсировала выход сериала на нескольких онлайн кинотеатрах и стриминговых сервисах России. Кроме Антонины, в шоу появились Лиана Гриба, Никита Волков, Екатерина Волкова, Игорь Жижикин.

Старшая дочь Ольги Сумской похвасталась работой в Москве - фото 2
Скриншот: Instagram/tony__pepper
Старшая дочь Ольги Сумской похвасталась работой в Москве - фото 3
Скриншот: Instagram/tony__pepper

С начала полномасштабной войны ни Антонина, ни ее муж, российский актер Владимир Яглич не комментировали кровавую политику Кремля и террор на Родине Паперной. Они воспитывают в Москве дочь Еву и сына Даниила. А с Ольгой Сумской общаются по видеосвязи.

Что касается мужа Антонины Паперной, то он не раз посещал оккупированный Крым и публиковал фотографии с полуострова. 

Старшая дочь Ольги Сумской похвасталась работой в Москве - фото 4
Актер Владимир Яглич (слева) в оккупированном Крыму. Фото: Instagram/yaglych

Напомним, ранее мы писали, что актриса Ирма Витовская высказалась о живущей в РФ дочери Ольги Сумской. Также мы рассказывали, что Ольга Сумская почтила память самого родного человека фотографиями из домашнего архива.

скандал
Ольга Сумская
Антонина Паперная
украинские звезды

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

13 февраля 2024

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

Новость с видео

03:14 Эти деревья нельзя сажать на участке — опасность для здоровья и дома

Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

14 февраля 2024
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

13 февраля 2024
Новость с видео

21:34 Некоторые украинцы получают мобилизационные распоряжения — что это и кого касается

8 февраля 2024

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в феврале

6 февраля 2024

06:10 Некоторые пенсионеры получат надбавки до 570 грн — категории граждан

Актуальное по теме