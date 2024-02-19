Старшая дочь Ольги Сумской похвасталась работой в Москве

Актрисы Ольга Сумская и Антонина Паперная. Фото: Instagram/olgasumska

Старшая дочь актрисы Ольги Сумской Антонина Паперная анонсировала премьеру нового российского сериала, в котором сыграла одну из главных ролей. Она уже давно живет в Москве, впрочем, с начала полномасштабной войны редко публиковала фотографии в соцсетях.

Соответствующий пост появился на Instagram-странице Паперной, которая недоступна на территории Украины.

Дочь Сумской продолжает работать в России

33-летняя актриса опубликовала серию фотографий со съемочной площадки сериала "Постучись в мою дверь в Москве". Это местная версия популярного турецкого шоу о флористе и бизнесмене, вынужденно изображающих пару.

Скриншот: Instagram/tony__pepper

Паперная анонсировала выход сериала на нескольких онлайн кинотеатрах и стриминговых сервисах России. Кроме Антонины, в шоу появились Лиана Гриба, Никита Волков, Екатерина Волкова, Игорь Жижикин.

Скриншот: Instagram/tony__pepper

Скриншот: Instagram/tony__pepper

С начала полномасштабной войны ни Антонина, ни ее муж, российский актер Владимир Яглич не комментировали кровавую политику Кремля и террор на Родине Паперной. Они воспитывают в Москве дочь Еву и сына Даниила. А с Ольгой Сумской общаются по видеосвязи.

Что касается мужа Антонины Паперной, то он не раз посещал оккупированный Крым и публиковал фотографии с полуострова.

Актер Владимир Яглич (слева) в оккупированном Крыму. Фото: Instagram/yaglych

Напомним, ранее мы писали, что актриса Ирма Витовская высказалась о живущей в РФ дочери Ольги Сумской. Также мы рассказывали, что Ольга Сумская почтила память самого родного человека фотографиями из домашнего архива.