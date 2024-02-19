Старша донька Ольги Сумської похизувалась роботою в Москві
Старша донька акторки Ольги Сумської Антоніна Паперна анонсувала прем’єру нового російського серіалу, в якому зіграла одну з головних ролей. Вона вже давно живе в Москві, втім від початку повномасштабної війни рідко публікувала світлини у соцмережах.
Відповідний пост з’явився на Instagram-сторінці Паперної, яка недоступна на території України.
Донька Сумської продовжує працювати в Росії
33-річна акторка опублікувала серію фотографій зі знімального майданчика серіалу "Постукайся в мої двері у Москві". Це місцева версія популярного турецького шоу про флористку та бізнесмена, які вимушено зображають пару.
Паперна анонсувала вихід серіалу на кількох онлайн-кінотеатрах та стримінгових сервісах Росії. Окрім Антоніни, в шоу з’явились Ліана Гриба, Микита Волков, Катерина Волкова, Ігор Жижикін.
Від початку повномасштабної війни ані Антоніна, ані її чоловік, російський актор Володимир Яглич не коментували криваву політику Кремля та терор на Батьківщині Паперної. Вони виховують в Москві дочку Єву та сина Данила. А з Ольгою Сумською спілкуються по відеозв’язку.
Щодо чоловіка Антоніни Паперної, то він не раз відвідував окупований Крим і публікував фотографії з півострова.
Нагадаємо, раніше ми писали, що акторка Ірма Вітовська висловилася про доньку Ольги Сумської, яка живе у РФ. Також ми розповідали, що Ольга Сумська вшанувала пам'ять найріднішої людини світлинами з домашнього архіву.
Читайте Новини.LIVE!