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Старша донька Ольги Сумської похизувалась роботою в Москві

19 лютого 2024 21:20
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Старша донька Ольги Сумської похизувалась роботою в Москві
Акторки Ольга Сумська та Антоніна Паперна. Фото: Instagram/olgasumska
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Старша донька акторки Ольги Сумської Антоніна Паперна анонсувала прем’єру нового російського серіалу, в якому зіграла одну з головних ролей. Вона вже давно живе в Москві, втім від початку повномасштабної війни рідко публікувала світлини у соцмережах.

Відповідний пост з’явився на Instagram-сторінці Паперної, яка недоступна на території України. 

Донька Сумської продовжує працювати в Росії

33-річна акторка опублікувала серію фотографій зі знімального майданчика серіалу "Постукайся в мої двері у Москві". Це місцева версія популярного турецького шоу про флористку та бізнесмена, які вимушено зображають пару. 

Старша донька Ольги Сумської похизувалась роботою в Москві - фото 1
Скриншот: Instagram/tony__pepper

Паперна анонсувала вихід серіалу на кількох онлайн-кінотеатрах та стримінгових сервісах Росії. Окрім Антоніни, в шоу з’явились Ліана Гриба, Микита Волков, Катерина Волкова, Ігор Жижикін.

Старша донька Ольги Сумської похизувалась роботою в Москві - фото 2
Скриншот: Instagram/tony__pepper
Старша донька Ольги Сумської похизувалась роботою в Москві - фото 3
Скриншот: Instagram/tony__pepper

Від початку повномасштабної війни ані Антоніна, ані її чоловік, російський актор Володимир Яглич не коментували криваву політику Кремля та терор на Батьківщині Паперної. Вони виховують в Москві дочку Єву та сина Данила. А з Ольгою Сумською спілкуються по відеозв’язку.

Щодо чоловіка Антоніни Паперної, то він не раз відвідував окупований Крим і публікував фотографії з півострова.

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Актор Володимир Яглич (ліворуч) в окупованому Криму. Фото: Instagram/yaglych

Нагадаємо, раніше ми писали, що акторка Ірма Вітовська висловилася про доньку Ольги Сумської, яка живе у РФ. Також ми розповідали, що Ольга Сумська вшанувала пам'ять найріднішої людини світлинами з домашнього архіву.

скандал
Ольга Сумська
Антоніна Паперна
українські зірки

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