Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Super arrow Страх усилился — Рамина призналась, как поездка на Донбасс повлияла на ее психику arrow

Страх усилился — Рамина призналась, как поездка на Донбасс повлияла на ее психику

3 февраля 2024 16:45
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Страх смерти усилился - Рамина призналась, как поездка на Донбасс повлияла на ее психику
Блогер Рамина Эсхакзай. Фото: скриншот с видео
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Блогер Рамина Эсхакзай поделилась личными переживаниями во время войны. Ведущая часто ездит в Донецкую область на съемки, и это, по ее словам, усилило ее страхи.

Об этом стало известно из выпуска проекта журналистки "30+".

Читайте также:

Рамина работает над уменьшением тревожности

Ведущая рассказала, что ответственно относится к своей жизни, и, когда необходимо, ходит в укрытие. Звезда работает над страхами со специалистом.

 

"У меня страх смерти усилился. Когда ездила в Донецкую область и видела места, в которых я была — они уничтожены. Мы с коучем это прорабатывали. У меня есть тревожность, хочется увидеть, что там дальше в Украине будет. Я, когда думаю, идти в укрытие или нет, размышляю, что у меня есть один шанс, которым могу воспользоваться, и если что-то случится и будет попадание или упадет ракета, я не узнаю, что будет дальше", — рассказала Рамина.

 

Ведущая поделилась своим опытом общения с психотерапевтом.

"Первые четыре сеанса — это тяжело. Я плакала, вспоминала о родителях, о проблемах. После сеанса становилось легко. Но я знала, что мне снова туда идти и снова придется вспоминать. Но сейчас уже несколько лет не плачу на сеансах психотерапевта. Если вам плохо первые сеансы, вы плачете и хотите спать — это нормально, я считаю, что у меня есть проблемы с ментальным здоровьем, но я хожу к коучу по психоэмоциональному здоровью. Также я была у психиатра, чтобы он определил, есть ли у меня депрессия. Он сказал, что у меня нет депрессии, но есть расстройство адаптации, как у большинства украинцев, я думаю, потому что у меня на Донбассе одна реальность, а здесь — другая", — говорит ведущая.

Рамина призвала не пренебрегать ментальным здоровьем.

"Проблемы не нужно заедать, потому что потом будет булимия, как у меня, расстройство пищевого поведения. Обращайтесь к специалистам, это не значит, что вы какой-то не такой, или чем-то хуже. Позвольте другим быть другими, отстаньте от себя и окружающих", — комментирует блогер.

Напомним, Илона Гвоздева дала советы, как справиться со стрессом во время войны.

Ранее Барских, Птушкин и Рамина оценили фильм Бадоева о преступлениях россиян в Украине.

Донбасс
украинские звезды
Рамина Эсхакзай
страхи

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 февраля — полный список

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

28 января 2024

17:18 Экс-командир "Азова" Жорин отреагировал на заявления о присоединении Закарпатья к Венгрии

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

26 января 2024

23:13 ВСУ ищут специалистов — какие профессии сейчас больше всего нужны

23 января 2024

06:30Mirage-2000D: Украина хочет получить самолет, сбивший F-16

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

24 января 2024

19:57 Мобилизация в феврале 2024 — кого из украинских работников могут забронировать

23 января 2024

09:55 Лунин летом присоединится к новому клубу — что известно о трансфере

24 января 2024

23:58 Мобилизация в Украине — какие изменения ждут юношей с 18 лет

Актуальное по теме