Страх смерти усилился - Рамина призналась, как поездка на Донбасс повлияла на ее психику

Блогер Рамина Эсхакзай. Фото: скриншот с видео

Блогер Рамина Эсхакзай поделилась личными переживаниями во время войны. Ведущая часто ездит в Донецкую область на съемки, и это, по ее словам, усилило ее страхи.

Об этом стало известно из выпуска проекта журналистки "30+".

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Рамина работает над уменьшением тревожности

Ведущая рассказала, что ответственно относится к своей жизни, и, когда необходимо, ходит в укрытие. Звезда работает над страхами со специалистом.

"У меня страх смерти усилился. Когда ездила в Донецкую область и видела места, в которых я была — они уничтожены. Мы с коучем это прорабатывали. У меня есть тревожность, хочется увидеть, что там дальше в Украине будет. Я, когда думаю, идти в укрытие или нет, размышляю, что у меня есть один шанс, которым могу воспользоваться, и если что-то случится и будет попадание или упадет ракета, я не узнаю, что будет дальше", — рассказала Рамина.

Ведущая поделилась своим опытом общения с психотерапевтом.

"Первые четыре сеанса — это тяжело. Я плакала, вспоминала о родителях, о проблемах. После сеанса становилось легко. Но я знала, что мне снова туда идти и снова придется вспоминать. Но сейчас уже несколько лет не плачу на сеансах психотерапевта. Если вам плохо первые сеансы, вы плачете и хотите спать — это нормально, я считаю, что у меня есть проблемы с ментальным здоровьем, но я хожу к коучу по психоэмоциональному здоровью. Также я была у психиатра, чтобы он определил, есть ли у меня депрессия. Он сказал, что у меня нет депрессии, но есть расстройство адаптации, как у большинства украинцев, я думаю, потому что у меня на Донбассе одна реальность, а здесь — другая", — говорит ведущая.

Рамина призвала не пренебрегать ментальным здоровьем.

"Проблемы не нужно заедать, потому что потом будет булимия, как у меня, расстройство пищевого поведения. Обращайтесь к специалистам, это не значит, что вы какой-то не такой, или чем-то хуже. Позвольте другим быть другими, отстаньте от себя и окружающих", — комментирует блогер.

Напомним, Илона Гвоздева дала советы, как справиться со стрессом во время войны.

Ранее Барских, Птушкин и Рамина оценили фильм Бадоева о преступлениях россиян в Украине.