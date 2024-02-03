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Страх посилився — Раміна зізналась, як поїздка на Донбас вплинула на її психіку

3 лютого 2024 16:45
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Страх смерті посилився — Раміна зізналась, як поїздка на Донбас вплинула на її психіку
Блогерка Раміна Есхакзай. Фото: скриншот з відео
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Блогерка Раміна Есхакзай поділилася особистими переживаннями під час війни. Ведуча часто їздить у Донецьку область на зйомки і це, за її словами, посилило її страхи.

Про це стало відомо з випуску проєкту журналістки "30+".

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Ведуча розповіла, що відповідально ставиться до свого життя, і коли необхідно, ходить до укриття. Зірка працює над страхами з фахівцем.

 

"У мене страх смерті посилився. Коли їздила до Донецької області й бачила місця, в яких я була — вони знищені. Ми з коучем це опрацьовували. У мене є тривожність, хочеться побачити, що там далі в Україні буде. Я, коли думаю, йти в укриття чи ні, розмірковую, що у мене є один шанс, яким можу скористатися, і якщо щось станеться і буде потрапляння, чи впаде ракета, я не дізнаюсь, що буде далі", — розповіла Раміна.

 

Ведуча поділилася власним досвідом спілкування з психотерапевтом.

"Перші чотири сеанси — це важко. Я плакала, згадувала про батьків, про проблеми. Після сеансу ставало легко. Але я знала, що мені знову туди йти й знову доведеться згадувати. Але зараз вже декілька років не плачу на сеансах психотерапевта. Тому, якщо вам погано перші сеанси, ви плачете і хочете спати — це нормально. Я вважаю, що у мене є проблеми з ментальним здоров'ям, але я ходжу до коуча з психоемоційного здоров'я. Також я була у психіатра, щоб він визначив, чи є у мене депресія. Він сказав, що у мене немає депресії, але є розлад адаптації, як у більшості українців, я думаю, тому що у мене на Донбасі одна реальність, а тут — інша", — говорить ведуча.

Раміна закликала не нехтувати ментальним здоров'ям.

"Проблеми не потрібно заїдати, бо потім буде булімія, як у мене, розлад харчової поведінки. Звертайтеся до спеціалістів, це не означає, що ви якийсь не такий, чи чимось гірший. Дозвольте іншим бути іншими, відчепіться від себе та оточення", — коментує блогерка.

Нагадаємо, Ілона Гвоздьова дала поради, як впоратися зі стресом під час війни.

Раніше Барських, Птушкін та Раміна оцінили фільм Бадоєва про злочини росіян в Україні.

Донбас
українські зірки
Раміна Есхакзай
страхи

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