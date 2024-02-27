Стриптиз и слезы — Волошин выпустил дорогостоящий клип "Пазлы"

Блогер Александр Волошин в клипе "Пазлы". Фото: стоп-кадр

Украинский блогер Александр Волошин выпустил печальную песню "Пазлы" о разводе с любимой. Также он снял клип, однако результатом остался не доволен.

Песня вышла на YouTube.

Волошин выпустил лирическую песню "Пазлы"

Украинский популярный блогер Александр Волошин выпустил новую песню. Трек "Пазлы" уже доступен на всех стриминговых площадках, а также вышел клип или, как его назвал сам исполнитель — "муд-видео".

В клипе Волошин скучает по бывшей, размышляет о любви и отношениях, однако недалеко на пилоне кружит соблазнительная украинская танцовщица Кристина Савченко.

Клип "Пазлы". Фото: стоп-кадр

Вероятно, трек может быть посвящен его истории любви с певицей Анной Тринчер. Они были год вместе в браке, однако развелись из-за депрессии и других проблем блогера.

Александр признался, что вложил немало денег в создание этого проекта, но остался недоволен работой команды, которой доверился.

"Строго не оценивайте, лично мне работа не понравилась, потому что заплатил я не мало, а результат не выглядит на те средства, которые я заплатил, но как есть..." — написал Волошин.

Реакция украинцев на новое амплуа Волошина

Подписчики блогера неоднозначно отреагировали на новую песню, однако многие поддержали его.

"Это как бальзам для ушей, приятно слушать".

"Не знаю, как мне это полная параша".

"Если Слобоженко будет слушать ее пьяным, значит огонь".

Комментарии о песне "Пазлы". Фото: instagram.com/voloshyn_xx/

Ранее Волошин попал в скандал из-за отдыха за границей.

Также экс-муж Анны Тринчер рассказал, каким себя видит через 10 лет.