Стриптиз і сльози — Волошин випустив дороговартісний кліп "Пазли"

Блогер Олександр Волошин у кліпі "Пазли". Фото: стоп-кадр

Український блогер Олександр Волошин випустив сумну пісню "Пазли" про розлучення з коханою. Також він зняв кліп, проте залишився незадоволений результатом.

Пісня вийшла на YouTube.

Волошин випустив ліричну пісню "Пазли"

Український популярний блогер Олександр Волошин випустив нову пісню. Трек "Пазли" вже доступний на всіх стрімінгових майданчиках, також вийшов кліп або, як його назвав сам виконавець — "муд-відео".

У кліпі Волошин сумує за колишньою, розмірковує про кохання та стосунки, проте недалеко на пілоні кружляє спокуслива українська танцівниця Кристина Савченко.

Кліп "Пазли". Фото: стоп-кадр

Ймовірно, трек може бути присвячений його історії кохання зі співачкою Анною Трінчер. Вони були рік разом у шлюбі, проте розлучились через депресію та інші проблеми блогера.

Олександр зізнався, що вклав чимало грошей у створення цього проєкту, але залишився незадоволений роботою команди, якій довірився.

"Строго не оцінюйте, особисто мені робота не сподобалась, бо заплатив я немало, а результат не виглядає на ті кошти, які я заплатив, але вже як є..." — написав Волошин.

Реакція українців на нове амплуа Волошина

Підписники Волошина неоднозначно відреагували на нову пісню, проте чимало людей підтримали його.

"Це як бальзам для вух, приємно слухати".

"Не знаю, як мені то повна пар*ша".

"Якшо Слобоженко буде слухати її п'яним, то значить вогонь".

Коментарі про пісню "Пазли". Фото: instagram.com/voloshyn_xx/

Раніше Волошин потрапив у скандал через відпочинок за кордоном.

Також ексчоловік Анни Трінчер розповів, яким себе бачить через 10 років.