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Создавали 10 лет — в Нью-Йорке представили первое в мире интерактивное платье

13 февраля 2024 21:11
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Создавали 10 лет — в Нью-Йорке представили первое в мире интерактивное платье
Интерактивное платье от Adobe. Фото: instagram.com/adobe
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

На нью-йоркской Неделе моды дизайнер Кристиан Коуэн представил интерактивное платье. Его создавала в течение 10 лет компания Adobe Project Primrose. 

Об этом рассказали в instagram Adobe.

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Нынешняя Неделя моды в Нью-Йорке вошла в историю. Дизайнер Кристиан Коуэн представил в коллекции FW24 интерактивное платье Adobe Project Primrose.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Adobe (@adobe)

Создали такое платье ученый и инженер Adobe Ти Джей Роудс и разработчик Project Primrose Кристина Дирк.

Модель сделана из двух частей. Верх платья — это 1264 лепестка из жидкокристаллических дисперсий, вырезанных лазером и обработанных вручную, меняющих свой внешний вид во время ходьбы модели. Внизу же пришиты блестящие звезды того же цвета.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Adobe (@adobe)

Первым продуктом этого проекта в 2013 году был свитер, который менял свой вид зависимо от погоды, позже он эволюционировал с созданием Project Glasswing в 2017 году.

Разработчики тогда столкнулись с проблемой — как сделать вещь интерактивной, но при этом легкой и пригодной для носки. Этот вопрос решила Кристин Дирк.

"Я надеюсь, что главный вывод состоит в том, что мода не обязательно должна быть статичной — она может быть динамичной и интерактивной. Я надеюсь, что это вдохновит людей, занимающихся технологиями и дизайном одежды, а также всех, кто занимается творчеством", — поделилась мнением Кристин Дирк.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Adobe (@adobe)

Раньше мы рассказывали об уникальных платьях из коллекции Schiaparelli — модели гаджетов и девушка-раковина.

Также Maison Margiela посвятил свой показ ночной жизни блудного Парижа.

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