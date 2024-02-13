Создавали 10 лет — в Нью-Йорке представили первое в мире интерактивное платье

Интерактивное платье от Adobe. Фото: instagram.com/adobe

На нью-йоркской Неделе моды дизайнер Кристиан Коуэн представил интерактивное платье. Его создавала в течение 10 лет компания Adobe Project Primrose.

Об этом рассказали в instagram Adobe.

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Нынешняя Неделя моды в Нью-Йорке вошла в историю. Дизайнер Кристиан Коуэн представил в коллекции FW24 интерактивное платье Adobe Project Primrose.

Создали такое платье ученый и инженер Adobe Ти Джей Роудс и разработчик Project Primrose Кристина Дирк.

Модель сделана из двух частей. Верх платья — это 1264 лепестка из жидкокристаллических дисперсий, вырезанных лазером и обработанных вручную, меняющих свой внешний вид во время ходьбы модели. Внизу же пришиты блестящие звезды того же цвета.

Первым продуктом этого проекта в 2013 году был свитер, который менял свой вид зависимо от погоды, позже он эволюционировал с созданием Project Glasswing в 2017 году.

Разработчики тогда столкнулись с проблемой — как сделать вещь интерактивной, но при этом легкой и пригодной для носки. Этот вопрос решила Кристин Дирк.

"Я надеюсь, что главный вывод состоит в том, что мода не обязательно должна быть статичной — она может быть динамичной и интерактивной. Я надеюсь, что это вдохновит людей, занимающихся технологиями и дизайном одежды, а также всех, кто занимается творчеством", — поделилась мнением Кристин Дирк.

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