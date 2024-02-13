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Створювали 10 років — у Нью-Йорку представили першу в світі інтерактивну сукню

13 лютого 2024 21:11
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Створювали 10 років — у Нью-Йорку представили першу в світі інтерактивну сукню
Інтерактивна сукня від Adobe. Фото: instagram.com/adobe
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

На нью-йоркському Тижні моди дизайнер Крістіан Коуен представив інтерактивну сукню. Її створювала протягом 10 років компанія Adobe Project Primrose.

Про це розповіли в instagram Adobe.

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Цьогорічний Тиждень моди у Нью-Йорку увійшов в історію. Дизайнер Крістіан Коуен представив у колекції FW24 інтерактивну сукню Adobe Project Primrose.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Створили таку сукню науковец і інженер Adobe Ті Джей Роудс та розробниця Project Primrose Крістіна Дірк.

Модель зроблена з двох частин. Верх сукні — це 1264 пелюстки з рідкокристалічних дисперсій, вирізані лазером і оброблені вручну, які змінюють свій зовнішній вигляд під час ходьби моделі. Внизу пришиті блискучі зірки того ж кольору.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Першим продуктом цього проєкту у 2013 році був светр, який змінював свій вигляд від погоди, пізніше він еволюціонував зі створенням Project Glasswing у 2017 році.

Розробники тоді зіштовхнулися з проблемою — як зробити річ інтерактивною, але при цьому легкою і придатною до носіння. Це питання вирішила Крістін Дірк.

"Я сподіваюся, що головний висновок полягає в тому, що мода не обов'язково має бути статичною — вона може бути динамічною та інтерактивною. Я сподіваюся, що це надихне людей, які займаються технологіями та дизайном одягу, а також усіх, хто займається творчістю", — поділилася думками Крістін Дірк.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Раніше ми розповідали про унікальні сукні з колекції Schiaparelli — модель гаджетів і дівчина-мушля.

Також Maison Margiela присвятив свій показ нічному життю блудного Парижа.

США
мода
винахід
Нью-Йорк
сенсація
сукня

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