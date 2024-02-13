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Святослав Вакарчук дал концерт в 40 километрах от российской границы

13 февраля 2024 15:29
677c7dcf-97c7-4c83-c121-758606e8d000 - Ростислав Савченко
Святослав Вакарчук дал концерт в 40 километрах от российской границы
Святослав Вакарчук в Купянске. Фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk
677c7dcf-97c7-4c83-c121-758606e8d000 - Ростислав Савченко

Фронтмен группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук снова отправился на восток Украины. На этот раз он поехал в Купянск в Харьковской области, расположенный в 40 километрах от границы с Россией.

Вакарчук опубликовал фото из Купянска в Instagram.

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Святослав Вакарчук поделился фото, сделанным у желтой-синей стелы с надписью Купянск. Также опубликовал фотографии с самого концерта и вместе с военными.

 

"Привет из свободного, несгибаемого, украинского Купянска! В городах вблизи линии фронта работа полиции, ГСЧС, медиков, саперов, других служб поддержки как ВСУ, так и гражданских часто невидима для постороннего глаза и действительно тяжелая, ответственная и важная. Спасибо за ваш труд, девушки и парни!", — написал Вакарчук.

 

В городе певец выступил с акустическим концертом перед сотрудниками полиции Купянска. Он просто под гитару спел для них свои хиты.

В частности, щемящую композицию "Я еду домой", которая в войну приобрела для украинцев особое значение.

 

Купянск в начале полномасштабного вторжения временно оказался под контролем российской армии. В оккупации город пробыл до сентября 2022 года, когда его уволили военные ВСУ. Агрессор мечтает вернуть город под контроль, но наши защитники стойко сдерживают врага.

Святослав Вакарчук — частый гость на Востоке Украины. Он систематически приезжает туда, чтобы поддержать и воодушевить воинов своим творчеством.

Напомним, мы сообщали, что Вакарчук собрал три с половиной миллиона гривен для "Азова". Также мы писали, что исполнитель спел в бомбоубежище и нарядился в мантию в Харькове.

война
ВСУ
Святослав Вакарчук
фронт

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