Святослав Вакарчук дал концерт в 40 километрах от российской границы
Фронтмен группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук снова отправился на восток Украины. На этот раз он поехал в Купянск в Харьковской области, расположенный в 40 километрах от границы с Россией.
Вакарчук опубликовал фото из Купянска в Instagram.
Вдохновляет военных
Святослав Вакарчук поделился фото, сделанным у желтой-синей стелы с надписью Купянск. Также опубликовал фотографии с самого концерта и вместе с военными.
"Привет из свободного, несгибаемого, украинского Купянска! В городах вблизи линии фронта работа полиции, ГСЧС, медиков, саперов, других служб поддержки как ВСУ, так и гражданских — часто невидима для постороннего глаза и действительно тяжелая, ответственная и важная. Спасибо за ваш труд, девушки и парни!", — написал Вакарчук.
В городе певец выступил с акустическим концертом перед сотрудниками полиции Купянска. Он просто под гитару спел для них свои хиты.
В частности, щемящую композицию "Я еду домой", которая в войну приобрела для украинцев особое значение.
Купянск в начале полномасштабного вторжения временно оказался под контролем российской армии. В оккупации город пробыл до сентября 2022 года, когда его уволили военные ВСУ. Агрессор мечтает вернуть город под контроль, но наши защитники стойко сдерживают врага.
Святослав Вакарчук — частый гость на Востоке Украины. Он систематически приезжает туда, чтобы поддержать и воодушевить воинов своим творчеством.
Напомним, мы сообщали, что Вакарчук собрал три с половиной миллиона гривен для "Азова". Также мы писали, что исполнитель спел в бомбоубежище и нарядился в мантию в Харькове.
Читайте Новини.LIVE!