Святослав Вакарчук дав концерт за 40 кілометрів від російського кордону

Святослав Вакарчук у Купʼянську. Фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

Фронтмен гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук знову вирушив на Схід України. Цього разу він поїхав до Купʼянська на Харківщині, що розташований за 40 км від кордону з Росією.

Вакарчук опублікував фото з Купʼянська в Instagram.

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Святослав Вакарчук поділився фото, зробленим біля жовто-синьої стели з написом Купʼянськ. Також опублікував світлини з самого концерту і разом з військовими.

"Привіт з вільного, незламного, українського Куп'янська! У містах поблизу лінії фронту робота поліції, ДСНС, медиків, саперів, інших служб підтримки як ЗСУ, так і цивільних - часто невидима для стороннього ока та, направду, важка, відповідальна і важлива. Дякую за вашу працю, дівчата і хлопці!", — написав Вакарчук.

У місті співак виступив з акустичним концертом перед співробітниками поліції Купʼянська. Він просто під гітару заспівав для них свої хіти.

Зокрема, щемливу композицію "Я їду додому", яка у війну набула для українців особливого значення.

Купʼянськ на початку повномасштабного вторгнення тимчасово опинився під контролем російської армії. В окупації місто пробуло до вересня 2022 року, коли його звільнили військові ЗСУ. Агресор мріє повернути місто під контроль, але наші захисники стійко стримують ворога.

Святослав Вакарчук — частий гість на Сході України. Він систематично приїжджає туди, щоб підтримати і надихнути воїнів своєю творчістю.

Нагадаємо, ми повідомляли, що Вакарчук зібрав три з половиною мільйони гривень для "Азову". Також ми писали, що виконавець заспівав у бомбосховищі і нарядився у мантію у Харкові.