Святослав Вакарчук дав концерт за 40 кілометрів від російського кордону
Фронтмен гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук знову вирушив на Схід України. Цього разу він поїхав до Купʼянська на Харківщині, що розташований за 40 км від кордону з Росією.
Вакарчук опублікував фото з Купʼянська в Instagram.
Надихає військових
Святослав Вакарчук поділився фото, зробленим біля жовто-синьої стели з написом Купʼянськ. Також опублікував світлини з самого концерту і разом з військовими.
"Привіт з вільного, незламного, українського Куп'янська! У містах поблизу лінії фронту робота поліції, ДСНС, медиків, саперів, інших служб підтримки як ЗСУ, так і цивільних - часто невидима для стороннього ока та, направду, важка, відповідальна і важлива. Дякую за вашу працю, дівчата і хлопці!", — написав Вакарчук.
У місті співак виступив з акустичним концертом перед співробітниками поліції Купʼянська. Він просто під гітару заспівав для них свої хіти.
Зокрема, щемливу композицію "Я їду додому", яка у війну набула для українців особливого значення.
Купʼянськ на початку повномасштабного вторгнення тимчасово опинився під контролем російської армії. В окупації місто пробуло до вересня 2022 року, коли його звільнили військові ЗСУ. Агресор мріє повернути місто під контроль, але наші захисники стійко стримують ворога.
Святослав Вакарчук — частий гість на Сході України. Він систематично приїжджає туди, щоб підтримати і надихнути воїнів своєю творчістю.
Нагадаємо, ми повідомляли, що Вакарчук зібрав три з половиною мільйони гривень для "Азову". Також ми писали, що виконавець заспівав у бомбосховищі і нарядився у мантію у Харкові.
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