Светлана Лобода в годовщину вторжения показала, как помогла украинцам

Светлана Лобода. Фото: instagram.com/lobodaofficial

Светлана Лобода во вторую годовщину полномасштабного вторжения поделилась видео, в котором показала, как помогла украинцам за последние два года. Певица пообщалась с людьми, которым она помогала.

Видео опубликовала в своем Instagram.

Делает все, чтобы приблизить победу

Певица Светлана Лобода, которая часто получает хейт со стороны украинцев из-за того, что после 2014 года регулярно выступала в России и потому, что до сих пор записывает песни на русском языке, показала, как помогала стране в течение последних лет.

Сама певица родилась в городе Ирпень Киевской области, который в первые месяцы полномасштабного вторжения был оккупирован и частично разрушен россиянами.

Светлана Лобода после деоккупации города приезжала в него и после этого стала помогать местным жителям. В частности, она спонсирует восстановление разрушенных квартир и домов.



На днях закончили восстановление еще одной квартиры в Ирпене.

Во времена наибольшего страха и уныния, я пересматриваю наши записи и нахожу надежду в глазах этих людей, каждого из них за два года..", — рассказала исполнительница.

В самом видео показала разговор по скайпу с владельцами квартиры и их благодарностями.

Также показала и то, как лично ездила в больницы, к военным, посещала людей, нуждающихся в помощи. Однако отметила, что эта помощь нужна лично ей, поэтому, как правило, она об этом не рассказывает.

"Настанет день, когда у нас появится дата, которую мы будем праздновать. Дата счастья и благодарности, дата победы добра и веры. И уже два года каждый из нас каждый день делает все возможное, чтобы приблизить ее. Я люблю свою Страну. Я знаю, что вместе мы можем творить чудеса... Мы уже их творим", — написала певица.

Напомним, ранее мы рассказывали, что Лобода продолжает говорить по-русски. Также мы писали, что певица надела дочь в вышиванку и патриотический венок.