Світлана Лобода у річницю вторгнення показала, як допомогла українцям

Світлана Лобода. Фото: instagram.com/lobodaofficial

Світлана Лобода у другу річницю повномасштабного вторгнення поділилася відео, у якому показала, як допомогла українцям за останні два роки. Співачка поспілкувалася з людьми, яким допомогала.

Відео опублікувала у своєму Instagram.

Робить все, щоб наблизити перемогу

Співачка Світлана Лобода, яка часто отримує хейт з боку українців через те, що після 2014 року регулярно виступала у Росії і тому, що і досі записує пісні російською мовою, показала, як допомагала країні протягом останніх років.

Сама співачка народилася у місті Ірпінь Київської області, яке у перші місяці повномасштабного вторгнення було окуповане і частково зруйноване росіянами.

Світлана Лобода після деокупації міста приїздила у нього і після цього почала допомагати місцевим мешканцям. Зокрема, вона спонсорує відбудову квартир і будинків, які були зруйновані.





"Днями закінчили відбудову ще однієї квартири в Ірпені.

В часи найбільшого страху і зневіри я передивляюсь наші записи і знаходжу надію в очах цих людей, кожного з них за два роки.." — розповіла виконавиця.

У самому відео показала розмову скайпом з власниками квартири і їхніми подяками.

Також показала і те, як особисто їздила до лікарень, військових, відвідувала людей, що потребують допомоги. Проте зазначила, що ця допомога потрібна особисто їй, тому зазвичай вона про це не розповідає.

"Настане день, коли в нас з’явиться дата, яку ми святкуватимемо. Дата щастя і вдячності, дата перемоги добра і віри. І вже два роки кожен з нас щодня робить все можливе, аби її наблизити. Я люблю свою Країну. Я знаю, що разом ми можемо творити дива... Ми вже їх творимо", — написала співачка.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Лобода продовжує говорити російською. Також ми писали, що співачка одягнула доньку у вишиванку і патріотичний вінок.