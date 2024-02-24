Світлана Лобода у річницю вторгнення показала, як допомогла українцям
Світлана Лобода у другу річницю повномасштабного вторгнення поділилася відео, у якому показала, як допомогла українцям за останні два роки. Співачка поспілкувалася з людьми, яким допомогала.
Відео опублікувала у своєму Instagram.
Робить все, щоб наблизити перемогу
Співачка Світлана Лобода, яка часто отримує хейт з боку українців через те, що після 2014 року регулярно виступала у Росії і тому, що і досі записує пісні російською мовою, показала, як допомагала країні протягом останніх років.
Сама співачка народилася у місті Ірпінь Київської області, яке у перші місяці повномасштабного вторгнення було окуповане і частково зруйноване росіянами.
Світлана Лобода після деокупації міста приїздила у нього і після цього почала допомагати місцевим мешканцям. Зокрема, вона спонсорує відбудову квартир і будинків, які були зруйновані.
"Днями закінчили відбудову ще однієї квартири в Ірпені.
В часи найбільшого страху і зневіри я передивляюсь наші записи і знаходжу надію в очах цих людей, кожного з них за два роки.." — розповіла виконавиця.
У самому відео показала розмову скайпом з власниками квартири і їхніми подяками.
Також показала і те, як особисто їздила до лікарень, військових, відвідувала людей, що потребують допомоги. Проте зазначила, що ця допомога потрібна особисто їй, тому зазвичай вона про це не розповідає.
"Настане день, коли в нас з’явиться дата, яку ми святкуватимемо. Дата щастя і вдячності, дата перемоги добра і віри. І вже два роки кожен з нас щодня робить все можливе, аби її наблизити. Я люблю свою Країну. Я знаю, що разом ми можемо творити дива... Ми вже їх творимо", — написала співачка.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Лобода продовжує говорити російською. Також ми писали, що співачка одягнула доньку у вишиванку і патріотичний вінок.
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