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Світлана Лобода у річницю вторгнення показала, як допомогла українцям

24 лютого 2024 19:01
677c7dcf-97c7-4c83-c121-758606e8d000 - Ростислав Савченко
Світлана Лобода у річницю вторгнення показала, як допомогла українцям
Світлана Лобода. Фото: instagram.com/lobodaofficial
677c7dcf-97c7-4c83-c121-758606e8d000 - Ростислав Савченко

Світлана Лобода у другу річницю повномасштабного вторгнення поділилася відео, у якому показала, як допомогла українцям за останні два роки. Співачка поспілкувалася з людьми, яким допомогала.

Відео опублікувала у своєму Instagram.

Робить все, щоб наблизити перемогу

Співачка Світлана Лобода, яка часто отримує хейт з боку українців через те, що після 2014 року регулярно виступала у Росії і тому, що і досі записує пісні російською мовою, показала, як допомагала країні протягом останніх років. 

Сама співачка народилася у місті Ірпінь Київської області, яке у перші місяці повномасштабного вторгнення було окуповане і частково зруйноване росіянами. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Світлана Лобода після деокупації міста приїздила у нього і після цього почала допомагати місцевим мешканцям. Зокрема, вона спонсорує відбудову квартир і будинків, які були зруйновані. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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"Днями закінчили відбудову ще однієї квартири в Ірпені.
В часи найбільшого страху і зневіри я передивляюсь наші записи і знаходжу надію в очах цих людей, кожного з них за два роки.." — розповіла виконавиця.

У самому відео показала розмову скайпом з власниками квартири і їхніми подяками. 

Також показала і те, як особисто їздила до лікарень, військових, відвідувала людей, що потребують допомоги. Проте зазначила, що ця допомога потрібна особисто їй, тому зазвичай вона про це не розповідає.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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"Настане день, коли в нас з’явиться дата, яку ми святкуватимемо. Дата щастя і вдячності, дата перемоги добра і віри. І вже два роки кожен з нас щодня робить все можливе, аби її наблизити. Я люблю свою Країну. Я знаю, що разом ми можемо творити дива... Ми вже їх творимо", — написала співачка.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Лобода продовжує говорити російською. Також ми писали, що співачка одягнула доньку у вишиванку і патріотичний вінок.

війна
Світлана Лобода
матеріальна допомога
Ірпінь
українські зірки

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