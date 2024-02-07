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The Hardkiss во время утренней атаки представили новый космический трек

7 февраля 2024 12:53
677c7dcf-97c7-4c83-c121-758606e8d000 - Ростислав Савченко
The Hardkiss во время утренней атаки представили новый космический трек
Солистка группы The Hardkiss Юлия Санина. Фото: instagram.com/the_hardkiss
677c7dcf-97c7-4c83-c121-758606e8d000 - Ростислав Савченко

Рок-группа The Hardkiss представила новую композицию "Тільки там". Премьера прошла во время утренней атаки россиян на Украину.

Песню опубликовали в том числе и на YouTube.

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Отложили премьеру клипа

Песня "Тільки там" — это первая за полгода премьера The Hardkiss. Релиз песни совпал с массированной ракетной атакой. Трек был выпущен автоматически.

 

Скриншот со сторис instagram.com/the_hardkiss

"Наш трек открылся автоматически на всех музыкальных платформах. Это уже какая-то сюрреалистическая история. Так и живем", — рассказала солистка группы Юлия Санина во время обстрелов в сторис.

Из-за масштабной атаки группа отложила премьеру клипа на другой день, однако песню удалять не стали.

Сторонники наоборот обрадовались, что премьера таки состоялась. Некоторые даже успели загрузить песню до того, как идти в укрытие и она морально помогала слушателям переживать утренние события.

 

Поклонники отметили, что песня похожа на раннее творчество группы.

Напомним, на фоне слухов о разводе Саниной и Бебка The Hardkiss объявили европейский тур.

Также мы писали, что рок-дива Санина рассказала, возможно ли возвращение Винника на сцену.

Юлия Санина
THE HARDKISS
украинские звезды
песня
Премьера

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