The Hardkiss во время утренней атаки представили новый космический трек

Солистка группы The Hardkiss Юлия Санина. Фото: instagram.com/the_hardkiss

Рок-группа The Hardkiss представила новую композицию "Тільки там". Премьера прошла во время утренней атаки россиян на Украину.

Песню опубликовали в том числе и на YouTube.

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Отложили премьеру клипа

Песня "Тільки там" — это первая за полгода премьера The Hardkiss. Релиз песни совпал с массированной ракетной атакой. Трек был выпущен автоматически.

Скриншот со сторис instagram.com/the_hardkiss

"Наш трек открылся автоматически на всех музыкальных платформах. Это уже какая-то сюрреалистическая история. Так и живем", — рассказала солистка группы Юлия Санина во время обстрелов в сторис.

Из-за масштабной атаки группа отложила премьеру клипа на другой день, однако песню удалять не стали.

Сторонники наоборот обрадовались, что премьера таки состоялась. Некоторые даже успели загрузить песню до того, как идти в укрытие и она морально помогала слушателям переживать утренние события.

Поклонники отметили, что песня похожа на раннее творчество группы.

Напомним, на фоне слухов о разводе Саниной и Бебка The Hardkiss объявили европейский тур.

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