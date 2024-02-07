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The Hardkiss під час ранкової атаки презентували новий космічний трек

7 лютого 2024 12:53
677c7dcf-97c7-4c83-c121-758606e8d000 - Ростислав Савченко
The Hardkiss під час ранкової атаки презентували новий космічний трек
Солістка гурту The Hardkiss Юлія Саніна. Фото: instagram.com/the_hardkiss
677c7dcf-97c7-4c83-c121-758606e8d000 - Ростислав Савченко

Рок-гурт The Hardkiss презентував нову композицію "Тільки там". Премєра відбулася під час ранкової атаки росіян на Україну. 

Пісню опублікували зокрема і на YouTube

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Відклали прем'єру кліпу 

Пісня "Тільки там" — це перша за пів року прем'єра The Hardkiss. Реліз пісні збігся з масованою ракетною атакою. Трек був випущений автоматично.

 

Скриншот зі сторіс instagram.com/the_hardkiss

"Наш трек відкрився автоматично на всіх музичних платформах. Це вже якась сюрреалістична історія. Так і живемо", — розповіла солістка гурту Юлія Саніна під час обстрілів у сторіс. 

Через масштабну атаку гурт відклав прем'єру кліпу на інший день, проте пісню видаляти не стали. 

Прихильники навпаки зраділи, що прем'єра таки відбулася. Дехто навіть встиг завантажити пісню до того, як йти в укриття і вона морально допомагала слухачам переживати ранкові події. 

 

Прихильники зазначили, що пісня схожа на ранню творчість гурту. 

Нагадаємо, на тлі чуток про розлучення Саніної та Бебка The Hardkiss оголосили європейський тур. 

Також ми писали, що рок-діва Саніна розповіла, чи можливе повернення Винника на сцену. 

Юлія Саніна
THE HARDKISS
українські зірки
пісня
Прем'єра

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