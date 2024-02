Тимберлейк собирается на интервью к Опре Уинфри — при чем здесь Бритни Спирс

Американский певец Джастин Тимберлейк. Фото: Instagram/jasonbolden

В конце прошлого года американская певица Бритни Спирс рассказала в своих мемуарах, что ее экс-бойфренд, музыкальный исполнитель Джастин Тимберлейк настоял, чтобы она сделала аборт в начале нулевых. С того времени его репутация значительно пострадала. И Джастин решился на большое интервью.

Об этом сообщает издание Page Six.

Джастин Тимберлейк собирается к Опрк Уинфри

43-летний экс-участник группы N Sync рассматривает возможность дать большое интервью телезвезде Опре Уинфри на фоне новой драмы с его бывшей избранницей Бритни Спирс.

"Джастин действительно не доволен тем, что все пошло не так. Он хотел, чтобы его новая музыка говорила сама за себя. Но этого явно не происходит. Идея беседы с кем-то вроде Опры Уинфри возникла несколько месяцев назад, и теперь она вернулась", – рассказал источник издания.

Мысли к этому вернулись на фоне очередного скандала. 31 января артист праздновал свой день рождения во время концерта One Night Only в Irving Plaza, Нью-Йорк. Как вдруг перед исполнением песни Cry Me a River произнес: "Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы попросить прощения ни перед кем, бл**ь".

Дело в том, что на написание этого хита его вдохновила измена Бритни Спирс. После чего их трехлетние отношения завершились. А теперь после откровенных мемуаров и шокирующего признания Бритни от Джастина отвернулись не только некоторые фанаты, но и влиятельные люди в индустрии. Именно поэтому большие надежды у Тимберлейка на интервью.

