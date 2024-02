Тімберлейк збирається на інтерв'ю до Опри Вінфрі — до чого тут Брітні Спірс

Американський співак Джастін Тімберлейк. Фото: Instagram/jasonbolden

Наприкінці минулого року американська співачка Брітні Спірс розповіла у своїх мемуарах, що її ексбойфренд, музичний виконавець Джастін Тімберлейк наполіг, аби вона зробила аборт на початку нульових. З того часу його репутація значно постраждала. І Джастін наважився на велике інтерв’ю.

Про це повідомляє видання Page Six.

Джастін Тімберлейк збирається до Опри Вінфрі

43-річний ексучасник гурту N Sync розглядає можливість дати велике інтерв’ю телезірці Опрі Вінфрі на тлі нової драми з його колишньою обраницею Брітні Спірс.

"Джастін справді не задоволений тим, що все пішло не так. Він хотів, щоб його нова музика говорила сама за себе. Але цього явно не відбувається. Ідея бесіди з кимось на кшталт Опри Вінфрі виникла кілька місяців тому, і тепер вона повернулася", — розповіло джерело видання.

Думки до цього повернулись на тлі чергового скандалу. 31 січня артист святкував свій день народження під час концерту One Night Only в Irving Plaza, Нью-Йорк. Як раптом перед виконанням пісні Cry Me a River промовив: "Я хотів би скористатися цією можливістю, щоб попросити вибачення ні перед ким, бл**ь".

Річ у тому, що на написання цього хіта його надихнула зрада Брітні Спірс. Після чого їхні трирічні стосунки завершилися. А тепер після відвертих мемуарів та шокуючого зізнання Брітні, від Джастіна відвернулись не тільки деякі фанати, але й впливові люди в індустрії. Саме тому великі сподівання в Тімберлейка на інтерв’ю.

