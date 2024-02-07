Тимоти Шамале признался, понравилось ли ему целовать Зендею в "Дюне"

Актеры Тимоти Шаламе с Зендеей. Фото: Shutterstock

Актеры Тимоти Шаламе и Зендея начали работу над первой частью блокбастера "Дюна" в 2019 году. И потому звездам показалось "очень странными", когда им пришлось поцеловаться перед камерой во время съемок "Дюны: Часть вторая".

Об этом пишет Daily Mail.

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Зендея сейчас встречается со звездой "Человека-паука" Томом Холландом, а Тимоти в последнее время был в отношениях с Кайли Дженнер. Так что целоваться актерам было неловко.

"Это бесспорно странно, — сказала Зендея об их экранном поцелуе, — Я думаю, что мы оба просто подумали так: "Ладно. Это наша работа, мы сделаем это".

Тимоти назвал интимный кадр "очень диким", поскольку они с Зендеей "близки платонически".

"С точки зрения фильма, это абсолютно то, что происходит, но я также чувствую, что сейчас мы настолько близки, что это был как еще один день на работе", — добавил он.

Тимоти играет в фильме роль Пола Атридеса, наследника уничтоженного дома Атридесов, которого бросили вместе с матерью в пустынном мире Аракиса, а члены дома Харконненов, ответственные за убийство его семьи, оккупируют богатую планету.

Зендея сыграла в первом фильме Чани, живущую в пустыне члена племени свободных, она учит Пола, как выживать в непростой среде, чтобы он мог привести ее народ к восстанию против галактических сил, колонизирующих их планету.

"В этой особой истории любви, я думаю, мы очень благодарны за то, что режиссер руководит этим прекрасным процессом. Он всегда находил способ каким-то образом — среди всей эпической вселенной Дюны — найти способ создать очень сентиментальную, красивую историю любви, которая, как я чувствую, во многих отношениях достойна. Вы видите, на протяжении всего фильма, моменты между ними. Несказанные вещи. Взгляды между персонажами — столько всего сказано только взглядами. Это может быть короткий миг между нами, но так много можно сказать", — комментирует актриса.

В фильме "Дюна: Часть вторая" к двум звездам присоединятся новички Остин Батлер, сыграющий наследника-психопата Харконнена Фейда-Раута, и Флоренс Пью, которая сыграет дочь галактического императора, принцессу Ирулан, которая выходит замуж за Пола по расчету. Ребекка Фергюсон также возвращается из первого фильма в роли матери Пола, Джош Бролин играет роль члена клана Харконнена, а Стеллан Скарсгард играет барона Харконнена. Кристофер Уокен также появится в роли имератора Шаддам IV.

Напомним, Тимоти Шаламе вдохновил сеть на забавные мемы с церемонии Золотой Глобус.

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