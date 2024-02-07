Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Super arrow Тимоти Шаламе признался, понравилось ли ему целовать Зендею в "Дюне" arrow

Тимоти Шаламе признался, понравилось ли ему целовать Зендею в "Дюне"

7 февраля 2024 12:37
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Тимоти Шамале признался, понравилось ли ему целовать Зендею в "Дюне"
Актеры Тимоти Шаламе с Зендеей. Фото: Shutterstock
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Актеры Тимоти Шаламе и Зендея начали работу над первой частью блокбастера "Дюна" в 2019 году. И потому звездам показалось "очень странными", когда им пришлось поцеловаться перед камерой во время съемок "Дюны: Часть вторая".

Об этом пишет Daily Mail.

Читайте также:

Зендея рассказала об интимности взглядов

Зендея сейчас встречается со звездой "Человека-паука" Томом Холландом, а Тимоти в последнее время был в отношениях с Кайли Дженнер. Так что целоваться актерам было неловко.

 

"Это бесспорно странно, — сказала Зендея об их экранном поцелуе, — Я думаю, что мы оба просто подумали так: "Ладно. Это наша работа, мы сделаем это".

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Quién (@quiencom)

Тимоти назвал интимный кадр "очень диким", поскольку они с Зендеей "близки платонически".

"С точки зрения фильма, это абсолютно то, что происходит, но я также чувствую, что сейчас мы настолько близки, что это был как еще один день на работе", — добавил он.

Тимоти играет в фильме роль Пола Атридеса, наследника уничтоженного дома Атридесов, которого бросили вместе с матерью в пустынном мире Аракиса, а члены дома Харконненов, ответственные за убийство его семьи, оккупируют богатую планету.

Зендея сыграла в первом фильме Чани, живущую в пустыне члена племени свободных, она учит Пола, как выживать в непростой среде, чтобы он мог привести ее народ к восстанию против галактических сил, колонизирующих их планету.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by zendayaverse (@zendayaverse)

"В этой особой истории любви, я думаю, мы очень благодарны за то, что режиссер руководит этим прекрасным процессом. Он всегда находил способ каким-то образом — среди всей эпической вселенной Дюны — найти способ создать очень сентиментальную, красивую историю любви, которая, как я чувствую, во многих отношениях достойна. Вы видите, на протяжении всего фильма, моменты между ними. Несказанные вещи. Взгляды между персонажами — столько всего сказано только взглядами. Это может быть короткий миг между нами, но так много можно сказать", — комментирует актриса.

В фильме "Дюна: Часть вторая" к двум звездам присоединятся новички Остин Батлер, сыграющий наследника-психопата Харконнена Фейда-Раута, и Флоренс Пью, которая сыграет дочь галактического императора, принцессу Ирулан, которая выходит замуж за Пола по расчету. Ребекка Фергюсон также возвращается из первого фильма в роли матери Пола, Джош Бролин играет роль члена клана Харконнена, а Стеллан Скарсгард играет барона Харконнена. Кристофер Уокен также появится в роли имератора Шаддам IV.

Напомним, Тимоти Шаламе вдохновил сеть на забавные мемы с церемонии Золотой Глобус.

Ранее "Человек-паук" Том Холланд рассказал о романе с Зендеей.

зарубежные звезды
звезды
Зендея
Тимоти Шаламе

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 февраля — полный список

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

28 января 2024

17:18 Экс-командир "Азова" Жорин отреагировал на заявления о присоединении Закарпатья к Венгрии

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

26 января 2024

23:13 ВСУ ищут специалистов — какие профессии сейчас больше всего нужны

4 февраля 2024

11:21 Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита

5 февраля 2024
Новость с фото

05:31В Киеве прогремели два взрыва, — соцсети

3 февраля 2024

16:25 Залужный поздравил Усиков — что подарил главнокомандующий

24 января 2024

19:57 Мобилизация в феврале 2024 — кого из украинских работников могут забронировать

23:58 Мобилизация в Украине — какие изменения ждут юношей с 18 лет

Актуальное по теме