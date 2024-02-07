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Тімоті Шаламе зізнався, чи сподобалось йому цілувати Зендею у "Дюні"

7 лютого 2024 12:37
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Тімоті Шамале зізнався, чи сподобалось йому цілувати Зендею у "Дюні"
Актори Тімоті Шаламе з Зендеєю. Фото: Shutterstock
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Актори Тімоті Шаламе та Зендея почали працювати над першою частиною блокбастера "Дюна" у 2019 році. І тому зіркам здалося "дуже дивними", коли їм довелося поцілуватися перед камерою під час зйомок "Дюни: Частина друга".

Про це пише Daily Mail.

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Зендея зараз зустрічається зі зіркою "Людини-павука" Томом Голландом, а Тімоті останнім часом був у стосунках з Кайлі Дженнер. Тож цілуватися акторам були ніяково.

 

"Це безперечно дивно, — сказала Зендея про їхній екранний поцілунок, — Я думаю, що ми обидва просто подумали так: "Гаразд. Це наша робота, ми зробимо це".

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Тімоті назвав інтимний кадр "дивним до біса", оскільки вони з Зендеєю "близькі платонічно".

"З точки зору фільму, це абсолютно те, що відбувається, але я також відчуваю, що зараз ми настільки близькі, що це було як ще один день на роботі", — додав він.

Тімоті грає у фільмі роль Пола Атрідеса, спадкоємця знищеного дому Атрідесів, якого покинули разом із матір’ю в пустельному світі Аракіса, а члени дому Харконненів, відповідальні за вбивство його родини, захоплюють багату планету.

Зендея зіграла в першому фільмі Чані, члена племені вільних, яка живе в пустелі, вона навчає Пола, як виживати в непростому середовищі, щоб він міг привести її народ до повстання проти галактичних сил, що колонізують їхню планету.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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"У цій особливій історії кохання, я думаю, ми дуже вдячні за те, що режисер керує цією надзвичайною справою. Він завжди знаходив спосіб якимось чином — серед усього епічного всесвіту Дюни — знайти спосіб створити дуже сентиментальну, красиву історію кохання, яка, як я відчуваю, у багатьох відношеннях гідна. Ви бачите, протягом усього фільму, моменти між ними. Несказані речі. Погляди між персонажами — стільки всього сказано лише поглядами. Це може бути коротка мить між нами, але так багато можна сказати", — коментує акторка.

У фільмі "Дюна: Частина друга" до двох зірок приєднаються новачки Остін Батлер, який зіграє спадкоємця-психопата Харконнена Фейда-Раута, і Флоренс П’ю, яка зіграє доньку галактичного імператора, принцесу Ірулан, яка одружиться з Полом за розрахунком. Ребекка Фергюсон також повертається з першого фільму в ролі матері Пола, Джош Бролін грає роль члена клану Харконненів, а Стеллан Скарсгард грає барона Харконнена. Крістофер Уокен також постане у ролі імператора Шаддам IV.

Нагадаємо, Тімоті Шаламе надихнув мережу на кумедні меми з церемонії Золотий Глобус.

Раніше "Людина-павук" Том Голланд розповів про роман з Зендеєю. 

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Тімоті Шаламе

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