Топ-3 любимые украинские сериалы Леси Никитюк

Телеведущая Леся Никитюк. Фото: instagram.com/lesia_nikituk/

Украинская телеведущая Леся Никитюк поделась подборкой любимых украинских сериалов. Она также призвала поддерживать национальный киноматограф.

Звезда рассказала об этом в instagram.

Сериал "Первые дни"

Украинская юмористка Леся Никитюк советует посмотреть документальный проект о вторжении россиян в Украину.

"Это шесть историй о сплоченности украинцев в первые дни полномасштабного вторжения, разные истории и судьбы. Этот сериал о вере и надежде, о нашем общем единстве, о поиске собственной ценности… в те первые дни", — написала Никитюк.

Сериал "И будут люди"

Также пришелся по душе Никитюк и исторический проект, снятый режиссером Аркадием Непиталюком. Каждая серия повествует отдельную драму украинских крестьян.

"Очень классный сериал, реально, сложно было оторваться. Сейчас очень глубоко изучаю нашу историю, а здесь события типа "Первая мировая война", революция, наши освободительные соревнования, приход советской власти и первый Голодомор — через призму жизни одной семьи. Несмотря на то, что персонажи жили 100 лет назад, их проблемы и тревоги будут нам до боли знакомы", — уверена звезда.

Сериал "Поймать Кайдаша"

Эта комедийная история экранизирована по мотивам известной повести Ивана Нечуй-Левицкого "Кайдашева семья". Сериал показывает жизнь украинцев правдиво, но при этом иронично.

"Это история о семейных отношениях, конфликтах и вечных ценностях. Вы будете плакать и смеяться вместе с героями истории, узнавать в них настоящих людей", — отозвалась о сериале Никитюк.

Звезда гордится украинскими проектами и советует посмотреть картины, если вы их еще не видели.

Ранее Никитюк рассказала жуткую историю о том, как ее ноги вмокли в ведро с ацетоном.

Также телеведущая превратилась в ироническую версию "Роксоланы.