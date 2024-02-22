Топ-3 улюблені українські серіали Лесі Нікітюк

Телеведуча Леся Нікітюк. Фото: instagram.com/lesia_nikituk/

Українська телеведуча Леся Нікітюк подіилась добіркою улюблених українських серіалів. Вона також закликала підтримувати національний кіноматограф.

Зірка розповіла про це в instagram.

Серіал "Перші дні"

Українська гумористка Леся Нікітюк радить переглянути документальний проєкт про вторгнення росіян в Україну.

"Це шість історій про згуртованість українців в перші дні повномасштабного вторгнення, різні історії та долі. Цей серіал про віру і надію, про нашу спільну єдність, про пошук власної цінності… в ті перші дні", — написала Нікітюк.

Серіал "І будуть люди"

Також припав до душі Нікітюк і істориний проєкт, знятий ржисером Аркадієм Непиталюком. Кожна серія розповідає окрему драму українських селян.

"Дуже класний серіал, реально, складно було відірватися. Зараз дуже глибоко вивчаю нашу історію, а тут події типу "Перша світова війна", революція, наші визвольні змагання, прихід радянської влади і перший Голодомор – через призму життя однієї родини. Попри те, що персонажі жили 100 років тому, їхні проблеми і тривоги будуть нам до болю знайомі", — впевнена зірка.

Серіал " Спіймати Кайдаша"

Це комедійна історія екранізована за мотивами відомої повісті Івана Нечуй-Левицького "Кайдашева сім'я". Серіал показує життя українців правдиво, але при цьому іронічно.

"Це історія про сімейні стосунки, конфлікти і вічні цінності. Ви будете плакати та сміятися разом із героями історії, впізнавати в них справжніх людей", — відгукнулася про серіал Нікітюк.

Зірка пишається українськими проєктами і радить подивитися картини, якщо ви ще їх не бачили.

Раніше Нікітюк розповіла моторошну історію про те, як її ноги вмокнули у відро з ацетоном.

Також телеведуча перевтілилась у іронічну версію "Роксолани.