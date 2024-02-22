Топ-3 улюблені українські серіали Лесі Нікітюк
Українська телеведуча Леся Нікітюк подіилась добіркою улюблених українських серіалів. Вона також закликала підтримувати національний кіноматограф.
Зірка розповіла про це в instagram.
Серіал "Перші дні"
Українська гумористка Леся Нікітюк радить переглянути документальний проєкт про вторгнення росіян в Україну.
"Це шість історій про згуртованість українців в перші дні повномасштабного вторгнення, різні історії та долі. Цей серіал про віру і надію, про нашу спільну єдність, про пошук власної цінності… в ті перші дні", — написала Нікітюк.
Серіал "І будуть люди"
Також припав до душі Нікітюк і істориний проєкт, знятий ржисером Аркадієм Непиталюком. Кожна серія розповідає окрему драму українських селян.
"Дуже класний серіал, реально, складно було відірватися. Зараз дуже глибоко вивчаю нашу історію, а тут події типу "Перша світова війна", революція, наші визвольні змагання, прихід радянської влади і перший Голодомор – через призму життя однієї родини. Попри те, що персонажі жили 100 років тому, їхні проблеми і тривоги будуть нам до болю знайомі", — впевнена зірка.
Серіал " Спіймати Кайдаша"
Це комедійна історія екранізована за мотивами відомої повісті Івана Нечуй-Левицького "Кайдашева сім'я". Серіал показує життя українців правдиво, але при цьому іронічно.
"Це історія про сімейні стосунки, конфлікти і вічні цінності. Ви будете плакати та сміятися разом із героями історії, впізнавати в них справжніх людей", — відгукнулася про серіал Нікітюк.
Зірка пишається українськими проєктами і радить подивитися картини, якщо ви ще їх не бачили.
Раніше Нікітюк розповіла моторошну історію про те, як її ноги вмокнули у відро з ацетоном.
Також телеведуча перевтілилась у іронічну версію "Роксолани.
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