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Топ-5 лучших романтических комедий

9 февраля 2024 17:50
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Топ-5 лучших романтических комедий
Фильм "Люблю тебя ненавидеть". Фото: стоп-кадр
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

День всех влюбленных уже скоро наступит, а значит можно начинать киномарафон романтических фильмов. Предлагаем пополнить ваш список свежими комедиями.

Редакция Новини.LIVE создали эту подборку.

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Люблю тебя ненавидеть

Этот фильм уже приобрел большую популярность в кинотеатрах, ведь он очень забавный. В центре сюжета девушка и парень, которые никогда не общались бы, если бы им не нужно было притвориться парой. Однако пока они делают вид влюбленных, между ними возникает настоящая искра.

Моя прекрасная свадьба

Парень и девушка поженились в Лас-Вегасе после невероятной вечеринки. Никто из них не планировал такого, однако они решают продлить безумие и провести "медовый месяц" в Мексике.

К тебе или ко мне?

Два близких друга решили поменяться домами, чтобы лучше понять, что на самом деле они хотят. Пара влюблена, однако им не хватает уверенности, что они — "те самые" друг для друга.

Любовь с первого взгляда

20-летняя Хэдли встречает в аэропорту Оливера, когда летит на свадьбу к своему отцу. Позже она снова столкнется с парнем, и они поймут, что первая встреча была неслучайной.

Без оскорблений

У Медди есть проблемы с деньгами и вообще со всем в жизни. Она ищет работу и соглашается на необычное предложение — встречаться за деньги с юным парнем, чтобы тот стал раскрепощеннее.

Ранее мы писали о ТОП-5 худших фильмах 2023 года.

Также делились подборкой лучших фильмов из Тимоти Шаламе.

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