Топ-5 найкращих романтичних комедій
День всіх закоханих вже незабаром настане, а це означає, що можна починати кіномарафон романтичних фільмів. Пропонуємо поповнити ваш список свіжими комедіями.
Редакція Новини.LIVE створили цю добірку.
Люблю тебе ненавидіти
Цей фільм вже здобув велику популярність у кінотеатрах, адже він надзвичайно кумедний. У центрі сюжету дівчина і хлопець, які ніколи б не спілкувались, якби їм не потрібно було прикинутися парою. Проте поки вони вдають закоханих, між ними виникає справжня іскра.
Моє прекрасне весілля
Хлопець та дівчина одружились у Лас-Вегасі після неймовірної вечірки. Ніхто з них не планував такого, проте вони вирішують продовжити божевілля і провести "медовий місяць" у Мексиці.
До тебе чи до мене?
Двоє близьких друзів вирішили помінятися будинками, щоб краще зрозуміти, що насправді вони хочуть. Пара закохана, проте їм не вистачає впевненості, що вони — "ті самі" один для одного.
Кохання з першого погляду
20-річна Хедлі зустрічає в аеропорту Олівера, коли летить на весілля до свого батька. Пізніше вона знову зіштовхнеться з хлопцем і вони зрозуміють, що перша зустріч була невипадкова.
Без образ
Медді має проблеми з грошима та й взагалі з усім в житті. Вона шукає роботу і погоджується на незвичайну пропозицію — зустрічатися за гроші з юним хлопцем, щоб той став більш розкутим.
Раніше ми писали про ТОП-5 найгірших фільмів 2023 року.
Також ділились добіркою найкращих фільмів з Тімоті Шаламе.
Читайте Новини.LIVE!