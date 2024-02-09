Топ-5 найкращих романтичних комедій

Фільм "Люблю тебе ненавидіти". Фото: стоп-кадр

День всіх закоханих вже незабаром настане, а це означає, що можна починати кіномарафон романтичних фільмів. Пропонуємо поповнити ваш список свіжими комедіями.

Редакція Новини.LIVE створили цю добірку.

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Люблю тебе ненавидіти

Цей фільм вже здобув велику популярність у кінотеатрах, адже він надзвичайно кумедний. У центрі сюжету дівчина і хлопець, які ніколи б не спілкувались, якби їм не потрібно було прикинутися парою. Проте поки вони вдають закоханих, між ними виникає справжня іскра.

Моє прекрасне весілля

Хлопець та дівчина одружились у Лас-Вегасі після неймовірної вечірки. Ніхто з них не планував такого, проте вони вирішують продовжити божевілля і провести "медовий місяць" у Мексиці.

До тебе чи до мене?

Двоє близьких друзів вирішили помінятися будинками, щоб краще зрозуміти, що насправді вони хочуть. Пара закохана, проте їм не вистачає впевненості, що вони — "ті самі" один для одного.

Кохання з першого погляду

20-річна Хедлі зустрічає в аеропорту Олівера, коли летить на весілля до свого батька. Пізніше вона знову зіштовхнеться з хлопцем і вони зрозуміють, що перша зустріч була невипадкова.

Без образ

Медді має проблеми з грошима та й взагалі з усім в житті. Вона шукає роботу і погоджується на незвичайну пропозицію — зустрічатися за гроші з юним хлопцем, щоб той став більш розкутим.

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