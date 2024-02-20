Травести-дива Монро ходила в военкомат и прошла ВЛК

Травести-дива Монро. Фото: instagram.com/monritta

Травести-дива Монро рассказала, что ходила в ТЦК и даже прошла военно-врачебную комиссию. Далось ей это не просто.

Поделилась этим в подкасте "Ночі Дівочі".

"Шла как на расстрел"

Монро — телеведущая, актриса, блогер и известная украинская шоувумен, которая первой ввела в общеукраинскую терминологию понятие травести-дива. Она первый публичный человек, который открыто заявил о себе как трансгендере в Украине.

Монро по документам — мужчина. Хотя блогер призналась, что уже начала трансгендерный переход.

Но из-за своего пола Монро должна была стать на военный учет. Решилась на это тогда, когда ей понадобился документ с военкомата, ведь она поступила на учебу.

"Мне нужен был документ, потому что я поступила учиться. У меня был старый-старый документ, возможно, мне тогда было 16-17 лет. Возможно, и его было бы достаточно, но я решила закрыть этот вопрос", — рассказала травести- дива в подкасте.

Призналась, что очень волновалась, когда шла в военкомат. Больше всего потому, как примут то, что она трансгендер.

"Я была в ТЦК. У меня есть документы, военный билет. Прошла ВЛК. Сама пришла. Направили на ВЛК. Пришла в 9 утра ВЛК с анализами. Прошла ВЛК одну, другую. Мне сложно об этом говорить, но шла я как на расстрел", — поделилась Монро.

Однако, к ее удивлению, все прошло хорошо. Более того, ей со всем помогали, а кто узнавал — просил сфотографироваться.

Напомним, ранее мы писали, что Монро призналась, что думала об эмиграции. А еще она эксклюзивно комментировала украинизацию шоу-бизнеса.