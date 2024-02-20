Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Super arrow Травести-дива Монро ходила в военкомат и прошла ВЛК arrow

Травести-дива Монро ходила в военкомат и прошла ВЛК

20 февраля 2024 14:48
677c7dcf-97c7-4c83-c121-758606e8d000 - Ростислав Савченко
Травести-дива Монро ходила в военкомат и прошла ВЛК
Травести-дива Монро. Фото: instagram.com/monritta
677c7dcf-97c7-4c83-c121-758606e8d000 - Ростислав Савченко

Травести-дива Монро рассказала, что ходила в ТЦК и даже прошла военно-врачебную комиссию. Далось ей это не просто.

Поделилась этим в подкасте "Ночі Дівочі".

"Шла как на расстрел"

Монро — телеведущая, актриса, блогер и известная украинская шоувумен, которая первой ввела в общеукраинскую терминологию понятие травести-дива. Она первый публичный человек, который открыто заявил о себе как трансгендере в Украине.

 

Монро по документам — мужчина. Хотя блогер призналась, что уже начала трансгендерный переход.

Но из-за своего пола Монро должна была стать на военный учет. Решилась на это тогда, когда ей понадобился документ с военкомата, ведь она поступила на учебу.

"Мне нужен был документ, потому что я поступила учиться. У меня был старый-старый документ, возможно, мне тогда было 16-17 лет. Возможно, и его было бы достаточно, но я решила закрыть этот вопрос",  рассказала травести- дива в подкасте.

Призналась, что очень волновалась, когда шла в военкомат. Больше всего потому, как примут то, что она трансгендер.

 

"Я была в ТЦК. У меня есть документы, военный билет. Прошла ВЛК. Сама пришла. Направили на ВЛК. Пришла в 9 утра ВЛК с анализами. Прошла ВЛК одну, другую. Мне сложно об этом говорить, но шла я как на расстрел", — поделилась Монро.

Однако, к ее удивлению, все прошло хорошо. Более того, ей со всем помогали, а кто узнавал — просил сфотографироваться.

Напомним, ранее мы писали, что Монро призналась, что думала об эмиграции. А еще она эксклюзивно комментировала украинизацию шоу-бизнеса.

ЛГБТ
военкомат
трансгендеры
шоу-бизнес
украинские звезды

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

13 февраля 2024

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

Новость с видео

03:14 Эти деревья нельзя сажать на участке — опасность для здоровья и дома

Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

14 февраля 2024
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

13 февраля 2024
Новость с видео

21:34 Некоторые украинцы получают мобилизационные распоряжения — что это и кого касается

8 февраля 2024

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в феврале

9 февраля 2024

18:53 Дедушка главы МИД Германии Анналены Бербок оказался офицером вермахта

Актуальное по теме