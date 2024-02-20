Травесті-діва Монро ходила до військомату і пройшла ВЛК

Травесті-діва Монро. Фото: instagram.com/monritta

Травесті-діва Монро розповіла, що ходила у ТЦК і навіть пройшла військово-лікарську комісію. Далося їй це не просто.

Поділилася цим у подкасті "Ночі Дівочі".

"Йшла як на розстріл"

Монро — телеведуча, акторка, блогерка та відома українська шоувумен, що першою ввела в загальноукраїнську термінологію поняття травесті-діва. Вона перша публічна людина в Україні, яка відкрито заявила про себе як про трансгендера.

Монро за документами — чоловік. Хоча, блогерка зізналася, що вже розпочала трансгендерний перехід.

Та через стать Монро мала стати на військовий облік. Наважилася на це тоді, коли їй знадобився документ з військомату, адже вона вступила на навчання.

"Мені потрібен був документ, тому що я вступила навчатися. У мене був старий-старий документ, можливо, мені тоді було 16-17 років. Можливо, і його було б достатньо, але я вирішила закрити це питання", — розповіла травесті-діва у подкасті.

Зізналася, що дуже хвилювалася, коли йшла у військомат. Найбільше через те, як приймуть те, що вона трансгендер.

"Я була в ТЦК. У мене є документи, військовий квиток. Пройшла ВЛК. Сама прийшла. Направили на ВЛК. Прийшла о 9 ранку на ВЛК з аналізами. Пройшла ВЛК одну, другу. Мені складно про це казати, але йшла я як на розстріл", — поділилася Монро.

Проте, на її подив, все минуло добре. Більше того, їй з усім допомагали, а хто впізнавав — просив сфотографуватися.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Монро зізналася, що думала про еміграцію. А ще вона ексклюзивно коментувала українізацію шоубізнесу.