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Травесті-діва Монро ходила до військомату і пройшла ВЛК

20 лютого 2024 14:48
677c7dcf-97c7-4c83-c121-758606e8d000 - Ростислав Савченко
Травесті-діва Монро ходила до військомату і пройшла ВЛК
Травесті-діва Монро. Фото: instagram.com/monritta
677c7dcf-97c7-4c83-c121-758606e8d000 - Ростислав Савченко

Травесті-діва Монро розповіла, що ходила у ТЦК і навіть пройшла військово-лікарську комісію. Далося їй це не просто. 

Поділилася цим у подкасті "Ночі Дівочі"

"Йшла як на розстріл"

Монро — телеведуча, акторка, блогерка та відома українська шоувумен, що першою ввела в загальноукраїнську термінологію поняття травесті-діва. Вона перша публічна людина в Україні, яка відкрито заявила про себе як про трансгендера.

 

Монро за документами — чоловік. Хоча, блогерка зізналася, що вже розпочала трансгендерний перехід.

Та через стать Монро мала стати на військовий облік. Наважилася на це тоді, коли їй знадобився документ з військомату, адже вона вступила на навчання. 

"Мені потрібен був документ, тому що я вступила навчатися. У мене був старий-старий документ, можливо, мені тоді було 16-17 років. Можливо, і його було б достатньо, але я вирішила закрити це питання", — розповіла травесті-діва у подкасті. 

Зізналася, що дуже хвилювалася, коли йшла у військомат. Найбільше через те, як приймуть те, що вона трансгендер.

 

"Я була в ТЦК. У мене є документи, військовий квиток. Пройшла ВЛК. Сама прийшла. Направили на ВЛК. Прийшла о 9 ранку на ВЛК з аналізами. Пройшла ВЛК одну, другу. Мені складно про це казати, але йшла я як на розстріл", — поділилася Монро. 

Проте, на її подив, все минуло добре. Більше того, їй з усім допомагали, а хто впізнавав — просив сфотографуватися. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що Монро зізналася, що думала про еміграцію. А ще вона ексклюзивно коментувала українізацію шоубізнесу.

ЛГБТ
військкомат
трансгендери
шоу-бізнес
українські зірки

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