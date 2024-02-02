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Три победителя Евровидения и другие звезды выступят на Нацотборе — кто именно

2 февраля 2024 20:50
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Стас Кожушко
Редактор
Три победителя Евровидения и другие звезды выступят на Нацотборе — кто именно
Ведущие Нацотбора на "Евровидение-2024". Фото: Instagram/suspilne.eurovision
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Уже в эту субботу, 3 февраля, пройдет финал Нацотбора на песенный конкурс "Евровидение-2024". Кроме одиннадцати участников, претендующих на поездку в шведское Мальме, на сцену выйдут украинские звезды "Евровидения". Сюрприз подготовил музыкальный продюсер Нацотбора Дмитрий Шуров (Pianoбой).

Об этом сообщает "Суспільне Мовлення".

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Звезды на Нацотборе "Евровидение-2024"

Впервые в истории Нацотбора зрителей ждет восемь интервал-актов. Шоу откроет Руслана со своим хитом "Дикі танці", которая почти 20 лет назад принесла Украине первую победу на "Евровидении". К ней присоединятся артисты, также выступавшие в 2004-м в Стамбуле.

Победители прошлогоднего Нацотбора группа TVORCHI исполнят оркестровую версию песни Heart of Steel в сопровождении NAONI Orchestra. В прошлом году композиция заняла шестое место в английском Ливерпуле.

Впервые после победы на "Евровидении-2022" на сцене Нацотбора выступит группа Kalush Orchestra с обновленной версией уже легендарной песни Stefania в исполнении с украинским академическим фольклорно-этнографическим ансамблем "Калина".

Группа Kalush Orchestra. Фото: Суспільне Мовлення

В финале Нацотбора выступят и члены жюри. Победительница "Евровидения-2016" Джамала исполнит песню "Мій брат". В то же время Верка Сердючка, занявшая второе место 2007 года в Финляндии, передаст привет стране-хозяйке "Евровидения-2024" с песней Swedish Lullaby.

Тина Кароль (седьмое место, 2006 год) исполнит премьеру песни "Троянди", которую представила на свой день рождения. Артистка споет о глубоких чувствах, отражающих социальную драму настоящего.

Вместе на сцене Нацотбора споют также представитель Украины на "Детском Евровидении-2023" Анастасия Димид и Светлана Тарабарова. Они исполнят расширенную версию песни "Квітка", которая принесла Украине лучший результат на "Детском Евровидении" с 2018 года — пятое место.

Сюрприз от участников Нацотбора

Музыкальный продюсер Дмитрий Шуров (Pianoбой) вместе со всеми участниками финала появятся на одной сцене с общим номером-посвящением легендарному украинскому художнику. Его имя пока не раскрывают.

"Я готовлю номер-посвящение выдающемуся украинскому художнику, композитору и сонграйтеру, который, по сути, создал такое понятие, как украинская поп-музыка, внес свою уникальную мелодику. Продюсируя этот номер, я сознательно использовал только живые инструменты и подошел к аранжировке и звуку так, как это делали когда-то люди, которые стоят у источников нашей поп-музыки", — отметил Дмитрий Шуров (Pianoбой).

Напомним, ранее мы писали, что продюсер шоу American Idol назвал победителя украинского отбора "Евровидение-2024". Также мы рассказывали, что Румыния отказалась от участия в "Евровидении-2024".

Евровидение
Тина Кароль
Джамала
Kalush Orchestra
телевидение
Верка Сердючка
украинские звезды
Евровидение-2024

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