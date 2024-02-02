Три переможці Євробачення та інші зірки виступлять на Нацвідборі — хто саме

Ведучі Нацвідбору на "Євробачення-2024". Фото: Instagram/suspilne.eurovision

Вже цієї суботи, 3 лютого, пройде фінал Нацвідбору на пісенний конкурс "Євробачення-2024". Окрім одинадцяти учасників, які претендують на поїздку у шведське Мальме, на сцену вийдуть українські зірки "Євробачення". Також сюрприз підготував музичний продюсер Нацвідбору Дмитро Шуров (Pianoбой).

Про це повідомляє "Суспільне Мовлення".

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Зірки на Нацвідборі "Євробачення-2024"

Вперше в історії Нацвідбору на глядачів чекає аж вісім інтервал-актів. Шоу відкриє Руслана зі своїм хітом "Дикі танці", яка майже 20 років тому принесла Україні першу перемогу на "Євробаченні". До неї доєднаються артисти, які також виступали 2004-го в Стамбулі.

Переможці торішнього Нацвідбору, гурт TVORCHI виконають оркестрову версію пісні Heart of Steel у супроводі NAONI Orchestra. Минулого року композиція посіла шосте місце в англійському Ліверпулі.

Вперше після перемоги на "Євробаченні-2022" на сцені Нацвідбору виступить гурт Kalush Orchestra з оновленою версією вже легендарної пісні Stefania у виконанні з українським академічним фольклорно-етнографічним ансамблем "Калина".

Гурт Kalush Orchestra. Фото: Суспільне Мовлення

У фіналі Нацвідбору виступлять і члени журі. Переможниця "Євробачення-2016" Джамала виконає пісню "Мій брате". Водночас Вєрка Сердючка, яка посіла друге місце 2007 року у Фінляндії, передасть привіт країні-господарці "Євробачення-2024" з піснею Swedish Lullaby.

Тіна Кароль (сьоме місце, 2006 рік) виконає премʼєру пісні "Троянди", яку презентувала на свій день народження. Артистка заспіває про глибокі почуття, які віддзеркалюють соціальну драму сьогодення.

Разом на сцені Нацвідбору заспівають також представниця України на "Дитячому Євробаченні-2023" Анастасія Димид і Світлана Тарабарова. Вони виконають розширену версію пісні "Квітка", яка принесла Україні найкращий результат на Дитячому Євробаченні з 2018 року — п’яте місце.

Сюрприз від учасників Нацвідбору

Музичний продюсер Дмитро Шуров (Pianoбой) разом з усіма учасниками фіналу з’являться на одній сцені зі спільним номером-присвятою легендарному українському митцю. Його ім’я поки що не розкривають.

"Я готую номер-присвяту видатному українському митцю, композитору та сонграйтеру, який, по суті, створив таке поняття, як українська попмузика, вніс свою унікальну мелодику. Продюсуючи цей номер, я свідомо використовував тільки живі інструменти та підійшов до аранжування і звукозапису так, як це робили колись люди, які стоять біля джерел нашої попмузики", — зазначив Дмитро Шуров (Pianoбой).

Нагадаємо, раніше ми писали, що продюсер шоу American Idol назвав переможця українського відбору "Євробачення-2024". Також ми розповідали, що Румунія відмовилась від участі в "Євробаченні-2024".