Тринчер раскритиковала украинцев, которые живут за границей и дружат с россиянами
Украинская певица Анна Тринчер рассказала о своем единственном разговоре с россиянином на Бали. Артистка очень возмущена украинцами, которые общаются с ними за границей.
Об этом она рассказала в instagram.
Анна Тринчер считает общение с россиянами ошибкой
Певица Анна Тринчер недавно отдыхала на Бали и там у нее состоялся разговор с россиянином-поваром ресторана, в котором она обедала. Он поинтересовался у звезды, как украинцы относятся к россиянам. Ведь люди, которых он встречал, ведут себя привычно и продолжают общение с представителями страны-агрессора.
"Они не в контексте. Они не видят смертей. Они не собирают ребятам на машины. Они не хоронят своих братьев на руках, которых убивают", — четко объяснила ему звезда.
По выражению лица Тринчер было легко понять, что она была не рада разговору с русским и довольно холодно отвечала ему.
В своем instagram певица возмутилась, что украинцы так ведут себя за границей. Она считает это ненормальным.
"Украинцы заграницей легитимизируют россиян. Они с ними общаются, помогают, дружат с ними, работают, спят, строят отношения и затем, возвращаясь домой, получают в свои дома российские ракеты", — рассказала о ситуации звезда.
Ранее Анна Тринчер обнажилась в белом белье после развода.
Также Анна Тринчер и Александр Волошин развелись официально.
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