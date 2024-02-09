Тринчер раскритиковала украинцев, которые живут за границей и дружат с россиянами

Певица Анна Тринчер. Фото: instagram.com/annatrincher_official/

Украинская певица Анна Тринчер рассказала о своем единственном разговоре с россиянином на Бали. Артистка очень возмущена украинцами, которые общаются с ними за границей.

Об этом она рассказала в instagram.

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Певица Анна Тринчер недавно отдыхала на Бали и там у нее состоялся разговор с россиянином-поваром ресторана, в котором она обедала. Он поинтересовался у звезды, как украинцы относятся к россиянам. Ведь люди, которых он встречал, ведут себя привычно и продолжают общение с представителями страны-агрессора.

"Они не в контексте. Они не видят смертей. Они не собирают ребятам на машины. Они не хоронят своих братьев на руках, которых убивают", — четко объяснила ему звезда.

Сториз Анны Тринчер. Фото: instagram.com/annatrincher_official/

По выражению лица Тринчер было легко понять, что она была не рада разговору с русским и довольно холодно отвечала ему.

В своем instagram певица возмутилась, что украинцы так ведут себя за границей. Она считает это ненормальным.

"Украинцы заграницей легитимизируют россиян. Они с ними общаются, помогают, дружат с ними, работают, спят, строят отношения и затем, возвращаясь домой, получают в свои дома российские ракеты", — рассказала о ситуации звезда.

Сториз Анны Тринчер. Фото: instagram.com/annatrincher_official/

Ранее Анна Тринчер обнажилась в белом белье после развода.

Также Анна Тринчер и Александр Волошин развелись официально.