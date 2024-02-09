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Трінчер розкритикувала українців, які живуть закордоном і дружать з росіянами

9 лютого 2024 10:55
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Трінчер розкритикувала українців, які живуть закордоном і дружать з росіянами
Співачка Анна Трінчер. Фото: instagram.com/annatrincher_official/
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Українська співачка Анна Трінчер розповіла про свою єдину розмову з росіянином на Балі. Артистка дуже обурена на українців, які спілкуються з ними закордоном.

Про це вона розповіла в instagram.

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Співачка Анна Трінчер нещодавно відпочивала на Балі і там в неї відбулась розмова з росіянином-кухарем ресторану, в якому вона обідала. Він поцікавився в зірки, як українці ставляться до росіян. Адже ті люди, яких він зустрічав, поводять себе звично і продовжують спілкування з представниками країни-агресора.

"Вони не в контексті. Вони не бачать смертей. Вони не збирають хлопцям на машини. Вони не хоронять своїх братів на руках, яких вбивають", — чітко пояснила  йому зірка.

Сторіз Анни Трінчер. Фото: instagram.com/annatrincher_official/
Сторіз Анни Трінчер. Фото: instagram.com/annatrincher_official/

По виразу обличчю Трінчер було легко зрозуміти, що вона була не рада розмові з росіянином і досить холодно відповідала йому. 

В своєму instagram співачка обурилась, що українці так поводять себе закордоном. Вона вважає це ненормальним.

"Українці закордоном легітимізують росіян. Вони з ними спілкуються, допомагають, дружать з ними, працюють, сплять, будують стосунки і потім, повертаючись додому, отримують в свої домівки російські ракети", — розповіла про ситуацію зірка.

Сторіз Анни Трінчер. Фото: instagram.com/annatrincher_official/
Сторіз Анни Трінчер. Фото: instagram.com/annatrincher_official/

Раніше Анна Трінчер оголилась у білосніжній білизні після розлучення.

Також Анна Трінчер і Олександр Волошин розлучились офіційно.

війна
українці
росіяни
конфлікт
Анна Трінчер
закордон

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