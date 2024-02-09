Трінчер розкритикувала українців, які живуть закордоном і дружать з росіянами
Українська співачка Анна Трінчер розповіла про свою єдину розмову з росіянином на Балі. Артистка дуже обурена на українців, які спілкуються з ними закордоном.
Про це вона розповіла в instagram.
Анна Трінчер вважає спілкування з росіянами помилкою
Співачка Анна Трінчер нещодавно відпочивала на Балі і там в неї відбулась розмова з росіянином-кухарем ресторану, в якому вона обідала. Він поцікавився в зірки, як українці ставляться до росіян. Адже ті люди, яких він зустрічав, поводять себе звично і продовжують спілкування з представниками країни-агресора.
"Вони не в контексті. Вони не бачать смертей. Вони не збирають хлопцям на машини. Вони не хоронять своїх братів на руках, яких вбивають", — чітко пояснила йому зірка.
По виразу обличчю Трінчер було легко зрозуміти, що вона була не рада розмові з росіянином і досить холодно відповідала йому.
В своєму instagram співачка обурилась, що українці так поводять себе закордоном. Вона вважає це ненормальним.
"Українці закордоном легітимізують росіян. Вони з ними спілкуються, допомагають, дружать з ними, працюють, сплять, будують стосунки і потім, повертаючись додому, отримують в свої домівки російські ракети", — розповіла про ситуацію зірка.
Раніше Анна Трінчер оголилась у білосніжній білизні після розлучення.
Також Анна Трінчер і Олександр Волошин розлучились офіційно.
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