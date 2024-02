Триумф Тейлор Свифт и горячие танцы Майли Сайрус — главные победители Grammy-2024

Певица Майли Сайрус. Фото: Reuters

Вчера, 4 февраля, в Лос-Анджелесе состоялась 66-я церемония вручения самой престижной музыкальной премии Grammy. Среди победителей Тейлор Свифт, Майли Сайрус и Билли Айлиш.

Об этом пишет The Guardian.

Читайте также:

Тейлор Свифт получила награду за лучший поп-альбом

Лидером по количеству номинаций церемонии Grammy, 9 позиций — в этом году стала R&B-исполнительница SZA. 6 номинаций получили Тейлор Свифт, Майли Сайрус, Билли Айлиш и Оливия Родриго. В 5 номинациях была представлена Лана Дель Рэй.

Главные победители Grammy

Награда Песня года — "What Was I Made For?" (Из фильма "Барби"), Билли Айлиш.

Лучший новый артист — Виктория Моне.

Лучшее сольное поп-исполнение — "Flowers", Майли Сайрус.

Лучшее поп-исполнение дуэтом или группой — "Ghost in the Machine", SZA feat. Фиби Бриджерс.

Певица Билли Айлиш. Фото: Reuters

Певица Майли Сайрус. Фото: Reuters

Певица Майли Сайрус. Фото: Reuters

Певица Майли Сайрус. Фото: Reuters

Лучший вокальный поп-альбом — "Midnights", Тейлор Свифт.

Лучшая рок-песня и лучшее рок-исполнение — "Not Strong Enough", Boygenius.

Лучшее металл-исполнение — "72 Seasons", Metallica.

Лучший рок-альбом — This Is Why, Paramore.

Лучшее R&B-исполнение — "ICU", Coco Jones.

Певица Тейлор Свифт. Фото: Reuters

Лучшая R&B-песня — "Snooze", Kenny B. Edmonds, Blair Ferguson, Khris Riddick-Tynes, Солана Роу & Леон Томас.

Лучший R&B-альбом — "JAGUAR II", Виктория Моне.

Лучшее рэп-исполнение — "Scientists & Engineers", Киллер Майк с участием André 3000, Future и Эрин Аллен Кейн.

Лучший сборник саундтреков для визуальных медиа — альбом "Барби".

Лучший саундтрек для визуальных медиа — Людвиг Йоранссон, "Оппенгеймер".

Лучший музыкальный фильм — Moonage Daydream, Бретт Морген.

Лучшее музыкальное видео — "I'm Only Sleeping", The Beatles.

Певицы Майли Сайрус и Мэрайя Керри. Фото: Reuters

Певица Кайли Миноуг. Фото: Reuters

Премия Grammy, также называемая "музыкальный Оскар", была основана Ассоциацией звукозаписывающих компаний США 14 марта 1958 года. Идея ее создания родилась у профессиональных музыкантов в Лос-Анджелесе в 1957 году, когда отмечался 80-летний юбилей изобретения граммофона Томасом Эдисоном. Отсюда и название "Грэмми", и форма призовой статуэтки (позолоченный граммофон).

"Грэмми" отмечает достижения музыкантов, работающих в самых разных музыкальных стилях, и присуждается по решению членов Национальной академии звукозаписи США независимо от коммерческого успеха и места, которое занимает исполнитель в хит-парадах, оценивается чистое искусство.

Напомним, Риз Уизерсупн привела дочку на мероприятие.

Ранее Николь Кидман шокировала откровенным платьем на красной дорожке.