Тріумф Тейлор Свіфт та гарячі танці Майлі Сайрус — головні переможці Grammy-2024
Вчора, 4 лютого, у Лос-Анджелесі відбулася 66-та церемонія вручення найпрестижнішої музичної премії Grammy. Серед переможців Тейлор Свіфт, Майлі Сайрус та Біллі Айліш.
Про це пише The Guardian.
Тейлор Свіфт отримала нагороду за найкращий поп-альбом
Лідером за кількістю номінацій церемонії Grammy, 9 позицій — цього року стала R&B-виконавиця SZA. 6 номінацій отримали Тейлор Свіфт, Майлі Сайрус, Біллі Айліш та Олівія Родріго. У 5 номінаціях було представлено Лану Дель Рей.
Головні переможці Grammy
Нагороду Пісня року — "What Was I Made For?" (З фільму "Барбі"), Біллі Айліш.
Найкращий новий артист — Вікторія Моне.
Найкраще сольне поп-виконання — "Flowers", Майлі Сайрус.
Найкраще поп-виконання дуетом чи гуртом — "Ghost in the Machine", SZA feat. Фібі Бріджерс.
Найкращий вокальний поп-альбом — "Midnights", Тейлор Свіфт.
Найкраща рок-пісня та найкраще рок-виконання — "Not Strong Enough", Boygenius.
Найкраще метал-виконання — "72 Seasons", Metallica.
Найкращий рок-альбом — "This Is Why", Paramore.
Найкраще R&B-виконання — "ICU", Coco Jones.
Найкраща R&B-пісня — "Snooze", Kenny B. Edmonds, Blair Ferguson, Khris Riddick-Tynes, Солана Роу & Леон Томас.
Найкращий R&B-альбом — "JAGUAR II", Вікторія Моне.
Найкраще реп-виконання — "Scientists & Engineers", Кіллер Майк за участю André 3000, Future та Ерін Аллен Кейн.
Найкраща збірка саундтреків для візуальних медіа — альбом "Барбі".
Найкращий саундтрек для візуальних медіа — Людвіг Йоранссон, "Оппенгеймер".
Найкращий музичний фільм — Moonage Daydream, Бретт Морген.
Найкраще музичне відео — "I'm Only Sleeping", The Beatles.
Премія Grammy, яку також називають "музичний Оскар", була заснована Асоціацією звукозаписних компаній США 14 березня 1958 року. Ідея її створення народилася у професійних музикантів у Лос-Анджелесі у 1957 році, коли відзначався 80-річний ювілей винаходу грамофона Томасом Едісоном. Звідси і назва "Греммі" та форма призової статуетки (позолочений грамофон).
"Греммі" відзначає досягнення музикантів, що працюють у найрізноманітніших музичних стилях, і присуджується за рішенням членів Національної академії звукозапису США незалежно від комерційного успіху та місця, яке займає виконавець у хіт-парадах, оцінюється чисте мистецтво.
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