Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Super arrow Тріумф Тейлор Свіфт та гарячі танці Майлі Сайрус — головні переможці Grammy-2024 arrow

Тріумф Тейлор Свіфт та гарячі танці Майлі Сайрус — головні переможці Grammy-2024

5 лютого 2024 08:03
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Тріумф Тейлор Свіфт та гарячі танці Майлі Сайрус — головні переможці Grammy-2024
Співачка Майлі Сайрус. Фото: Reuters
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Вчора, 4 лютого, у Лос-Анджелесі відбулася 66-та церемонія вручення найпрестижнішої музичної премії Grammy. Серед переможців Тейлор Свіфт, Майлі Сайрус та Біллі Айліш.

Про це пише The Guardian.

Читайте також:

Тейлор Свіфт отримала нагороду за найкращий поп-альбом

Лідером за кількістю номінацій церемонії Grammy, 9 позицій — цього року стала R&B-виконавиця SZA. 6 номінацій отримали Тейлор Свіфт, Майлі Сайрус, Біллі Айліш та Олівія Родріго. У 5 номінаціях було представлено Лану Дель Рей.

Головні переможці Grammy

Нагороду Пісня року — "What Was I Made For?" (З фільму "Барбі"), Біллі Айліш.

Найкращий новий артист — Вікторія Моне.

Найкраще сольне поп-виконання — "Flowers", Майлі Сайрус.

Найкраще поп-виконання дуетом чи гуртом — "Ghost in the Machine", SZA feat. Фібі Бріджерс.

 

Співачка Біллі Айліш. Фото: Reuters
Співачка Біллі Айліш. Фото: Reuters

 

Співачка Майлі Сайрус. Фото: Reuters
Співачка Майлі Сайрус. Фото: Reuters

 

Співачка Майлі Сайрус. Фото: Reuters
Співачка Майлі Сайрус. Фото: Reuters

 

Співачка Майлі Сайрус. Фото: Reuters
Співачка Майлі Сайрус. Фото: Reuters

Найкращий вокальний поп-альбом — "Midnights", Тейлор Свіфт.

Найкраща рок-пісня та найкраще рок-виконання — "Not Strong Enough", Boygenius.

Найкраще метал-виконання — "72 Seasons", Metallica.

Найкращий рок-альбом — "This Is Why", Paramore.

Найкраще R&B-виконання — "ICU", Coco Jones.

 

Співачка Тейлор Свіфт. Фото: Reuters
Співачка Тейлор Свіфт. Фото: Reuters

Найкраща R&B-пісня — "Snooze", Kenny B. Edmonds, Blair Ferguson, Khris Riddick-Tynes, Солана Роу & Леон Томас.

Найкращий R&B-альбом — "JAGUAR II", Вікторія Моне.

Найкраще реп-виконання — "Scientists & Engineers", Кіллер Майк за участю André 3000, Future та Ерін Аллен Кейн.

Найкраща збірка саундтреків для візуальних медіа — альбом "Барбі".

Найкращий саундтрек для візуальних медіа — Людвіг Йоранссон, "Оппенгеймер".

Найкращий музичний фільм — Moonage Daydream, Бретт Морген.

Найкраще музичне відео — "I'm Only Sleeping", The Beatles.

 

Співачки Майлі Сайрус та Мерайя Керрі. Фото: Reuters
Співачки Майлі Сайрус та Мерайя Керрі. Фото: Reuters

 

Співачка Кайлі Міноуг. Фото: Reuters
Співачка Кайлі Міноуг. Фото: Reuters

Премія Grammy, яку також називають "музичний Оскар", була заснована Асоціацією звукозаписних компаній США 14 березня 1958 року. Ідея її створення народилася у професійних музикантів у Лос-Анджелесі у 1957 році, коли відзначався 80-річний ювілей винаходу грамофона Томасом Едісоном. Звідси і назва "Греммі" та форма призової статуетки (позолочений грамофон).

"Греммі" відзначає досягнення музикантів, що працюють у найрізноманітніших музичних стилях, і присуджується за рішенням членів Національної академії звукозапису США незалежно від комерційного успіху та місця, яке займає виконавець у хіт-парадах, оцінюється чисте мистецтво.

Нагадаємо, Різ Візерспун завітала на гламурний захід з дочкою.

Раніше Ніколь Кідман вразила яскравим образом на червоній доріжці.

музика
закордонні зірки
Тейлор Свіфт
Майлі Сайрус

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 лютого — повний список

26 січня 2024
Новина з відео

07:04 Кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою — список

28 січня 2024

17:18 Екскомандир "Азову" Жорін відреагував на заяви щодо приєднання Закарпаття до Угорщини

24 січня 2024

15:01 Генерал ЗСУ заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку чоловіків

26 січня 2024

23:13 ЗСУ шукають спеціалістів — які професії зараз найбільше потрібні

23 січня 2024

06:30Mirage-2000D: Україна хоче отримати літак, який збив F-16

24 січня 2024

19:57 Мобілізація у лютому 2024 — кого з українських працівників можуть забронювати

23 січня 2024

09:55 Лунін влітку приєднається до нового клубу — що відомо про трансфер

24 січня 2024

23:58 Мобілізація в Україні — які зміни чекають на юнаків з 18 років

4 лютого 2024

11:21 Приходько висміяла Нацвідбір Євробачення та назвала свого фаворита

Актуальне по темі