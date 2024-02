Тріумф Тейлор Свіфт та гарячі танці Майлі Сайрус — головні переможці Grammy-2024

Співачка Майлі Сайрус. Фото: Reuters

Вчора, 4 лютого, у Лос-Анджелесі відбулася 66-та церемонія вручення найпрестижнішої музичної премії Grammy. Серед переможців Тейлор Свіфт, Майлі Сайрус та Біллі Айліш.

Про це пише The Guardian.

Тейлор Свіфт отримала нагороду за найкращий поп-альбом

Лідером за кількістю номінацій церемонії Grammy, 9 позицій — цього року стала R&B-виконавиця SZA. 6 номінацій отримали Тейлор Свіфт, Майлі Сайрус, Біллі Айліш та Олівія Родріго. У 5 номінаціях було представлено Лану Дель Рей.

Головні переможці Grammy

Нагороду Пісня року — "What Was I Made For?" (З фільму "Барбі"), Біллі Айліш.

Найкращий новий артист — Вікторія Моне.

Найкраще сольне поп-виконання — "Flowers", Майлі Сайрус.

Найкраще поп-виконання дуетом чи гуртом — "Ghost in the Machine", SZA feat. Фібі Бріджерс.

Співачка Біллі Айліш. Фото: Reuters

Найкращий вокальний поп-альбом — "Midnights", Тейлор Свіфт.

Найкраща рок-пісня та найкраще рок-виконання — "Not Strong Enough", Boygenius.

Найкраще метал-виконання — "72 Seasons", Metallica.

Найкращий рок-альбом — "This Is Why", Paramore.

Найкраще R&B-виконання — "ICU", Coco Jones.

Співачка Тейлор Свіфт. Фото: Reuters

Найкраща R&B-пісня — "Snooze", Kenny B. Edmonds, Blair Ferguson, Khris Riddick-Tynes, Солана Роу & Леон Томас.

Найкращий R&B-альбом — "JAGUAR II", Вікторія Моне.

Найкраще реп-виконання — "Scientists & Engineers", Кіллер Майк за участю André 3000, Future та Ерін Аллен Кейн.

Найкраща збірка саундтреків для візуальних медіа — альбом "Барбі".

Найкращий саундтрек для візуальних медіа — Людвіг Йоранссон, "Оппенгеймер".

Найкращий музичний фільм — Moonage Daydream, Бретт Морген.

Найкраще музичне відео — "I'm Only Sleeping", The Beatles.

Співачки Майлі Сайрус та Мерайя Керрі. Фото: Reuters

Співачка Кайлі Міноуг. Фото: Reuters

Премія Grammy, яку також називають "музичний Оскар", була заснована Асоціацією звукозаписних компаній США 14 березня 1958 року. Ідея її створення народилася у професійних музикантів у Лос-Анджелесі у 1957 році, коли відзначався 80-річний ювілей винаходу грамофона Томасом Едісоном. Звідси і назва "Греммі" та форма призової статуетки (позолочений грамофон).

"Греммі" відзначає досягнення музикантів, що працюють у найрізноманітніших музичних стилях, і присуджується за рішенням членів Національної академії звукозапису США незалежно від комерційного успіху та місця, яке займає виконавець у хіт-парадах, оцінюється чисте мистецтво.

