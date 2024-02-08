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В Disney назвали, когда выйдут новые "Зоотрополис", "Моана" и "Ледяное сердце"

8 февраля 2024 17:44
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
В Disney назвали, когда выйдут новые "Зоотрополис", "Моана" и "Ледяное сердце"
Мультфильм "Зоотрополис". Фото: стоп-кадр
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Компания Disney анонсировала выход новых частей долгожданных мультфильмов. "Моана 2" осталось ждать совсем недолго, однако другие картины выйдут уже в следующем году.

Об этом сообщили Disney.

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Мультфильм "Моана 2" выйдет в 2024 году

"Моана 2" выйдет на экранах кинотеатра в ноябре 2024 года.

"Получив неожиданный звонок от своих предков, Моана должна отправиться в далекие моря Океании и в опасные воды, чтобы погрузиться в невероятное приключение", — пишут в описании к фильму.

Долгожданный анимационный сиквел "Зоотрополис 2" зрители смогут увидеть только в ноябре 2025 года. Первая часть была чрезвычайно популярной и принесла компании более $1 млрд в мировом прокате, а также выиграла "Оскар" как лучший анимационный фильм.

"Ледяное сердце 3" и "Историю игрушек 5" следует ожидать в 2026 году. Мультфильм "Ледяное сердце 2" остается самым большим анимационным релизом всех времен с $1,45 миллиарда кассовых сборов, по данным Variety. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Disney's Frozen (@disneyfrozen)

Ранее Мики Мауса превратили в монстра в новой видеоигре.

Также русалочка Голли Бейли родила первенца.

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Disney
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