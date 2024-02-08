В Disney назвали, когда выйдут новые "Зоотрополис", "Моана" и "Ледяное сердце"

Мультфильм "Зоотрополис". Фото: стоп-кадр

Компания Disney анонсировала выход новых частей долгожданных мультфильмов. "Моана 2" осталось ждать совсем недолго, однако другие картины выйдут уже в следующем году.

Об этом сообщили Disney.

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Мультфильм "Моана 2" выйдет в 2024 году

Upcoming Disney & Pixar sequels:



2024 - 'Inside Out 2', 'Moana 2'

2025 - 'Zootopia 2'

2026 – 'Frozen 3', 'Toy Story 5'. pic.twitter.com/Ye7zVP51ia — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) February 7, 2024

"Моана 2" выйдет на экранах кинотеатра в ноябре 2024 года.

"Получив неожиданный звонок от своих предков, Моана должна отправиться в далекие моря Океании и в опасные воды, чтобы погрузиться в невероятное приключение", — пишут в описании к фильму.

Долгожданный анимационный сиквел "Зоотрополис 2" зрители смогут увидеть только в ноябре 2025 года. Первая часть была чрезвычайно популярной и принесла компании более $1 млрд в мировом прокате, а также выиграла "Оскар" как лучший анимационный фильм.

"Ледяное сердце 3" и "Историю игрушек 5" следует ожидать в 2026 году. Мультфильм "Ледяное сердце 2" остается самым большим анимационным релизом всех времен с $1,45 миллиарда кассовых сборов, по данным Variety.

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