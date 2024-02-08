У Disney назвали, коли вийдуть нові "Зоотрополіс", "Моана" і "Крижане серце"

Мультфільм "Зоотрополіс". Фото: стоп-кадр

Компанія Disney анонсували вихід нових частин довгоочікуваних мультфільмів. "Моану 2" залишилось чекати зовсім недовго, проте інші картини вийдуть вже наступного року.

Про це повідомили Disney.

Читайте також:

Мультфільм "Моана 2" вийде у 2024 році

Upcoming Disney & Pixar sequels:



2024 - ‘Inside Out 2’, ‘Moana 2’

2025 - ‘Zootopia 2’

2026 - ‘Frozen 3’, ‘Toy Story 5’. pic.twitter.com/Ye7zVP51ia — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) February 7, 2024

"Моана 2" вийде на екранах кінотеатру у листопаді 2024-го року.

"Отримавши несподіваний дзвінок від своїх предків, Моана мусить вирушити в далекі моря Океанії та в небезпечні води, щоб поринути у неймовірну пригоду", — пишуть в анотації до фільму.

Довгоочікуваний анімаційний сиквел "Зоотрополіс 2" глядачі зможуть побачити лише у листопаді 2025 року. Перша частина була надзвичайна популярною і принесла комрпанії понад $1 млрд у світовому прокаті, а також виграла "Оскар" як найкращий анімаційний фільм.

Натомість "Крижане серце 3" та "Історію іграшок 5" варто очікувати у 2026 році. Мультфільм "‎Крижане серце 2" залишається найбільшим анімаційним релізом усіх часів із $1,45 мільярда касових зборів, за даними Variety.

Раніше Мікі Мауса перетворили на монстра в новій відеогрі.

Також русалонька Голлі Бейлі народила первістка.