У Disney назвали, коли вийдуть нові "Зоотрополіс", "Моана" і "Крижане серце"
Компанія Disney анонсували вихід нових частин довгоочікуваних мультфільмів. "Моану 2" залишилось чекати зовсім недовго, проте інші картини вийдуть вже наступного року.
Про це повідомили Disney.
Мультфільм "Моана 2" вийде у 2024 році
Upcoming Disney & Pixar sequels:— DiscussingFilm (@DiscussingFilm) February 7, 2024
2024 - ‘Inside Out 2’, ‘Moana 2’
2025 - ‘Zootopia 2’
2026 - ‘Frozen 3’, ‘Toy Story 5’. pic.twitter.com/Ye7zVP51ia
"Моана 2" вийде на екранах кінотеатру у листопаді 2024-го року.
"Отримавши несподіваний дзвінок від своїх предків, Моана мусить вирушити в далекі моря Океанії та в небезпечні води, щоб поринути у неймовірну пригоду", — пишуть в анотації до фільму.
Довгоочікуваний анімаційний сиквел "Зоотрополіс 2" глядачі зможуть побачити лише у листопаді 2025 року. Перша частина була надзвичайна популярною і принесла комрпанії понад $1 млрд у світовому прокаті, а також виграла "Оскар" як найкращий анімаційний фільм.
Натомість "Крижане серце 3" та "Історію іграшок 5" варто очікувати у 2026 році. Мультфільм "Крижане серце 2" залишається найбільшим анімаційним релізом усіх часів із $1,45 мільярда касових зборів, за даними Variety.
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