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У Disney назвали, коли вийдуть нові "Зоотрополіс", "Моана" і "Крижане серце"

8 лютого 2024 17:44
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
У Disney назвали, коли вийдуть нові "Зоотрополіс", "Моана" і "Крижане серце"
Мультфільм "Зоотрополіс". Фото: стоп-кадр
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Компанія Disney анонсували вихід нових частин довгоочікуваних мультфільмів. "Моану 2" залишилось чекати зовсім недовго, проте інші картини вийдуть вже наступного року.

Про це повідомили Disney.

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Мультфільм "Моана 2" вийде у 2024 році

"Моана 2" вийде на екранах кінотеатру у листопаді 2024-го року.

"Отримавши несподіваний дзвінок від своїх предків, Моана мусить вирушити в далекі моря Океанії та в небезпечні води, щоб поринути у неймовірну пригоду", — пишуть в анотації до фільму.

Довгоочікуваний анімаційний сиквел "Зоотрополіс 2" глядачі зможуть побачити лише у листопаді 2025 року. Перша частина була надзвичайна популярною і принесла комрпанії понад $1 млрд у світовому прокаті, а також виграла "Оскар" як найкращий анімаційний фільм.

Натомість "Крижане серце 3" та "Історію іграшок 5" варто очікувати у 2026 році. Мультфільм "‎Крижане серце 2" залишається найбільшим анімаційним релізом усіх часів із $1,45 мільярда касових зборів, за даними Variety.

Раніше Мікі Мауса перетворили на монстра в новій відеогрі.

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кіно
мультфільми
Disney
кінотеатри
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