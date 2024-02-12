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В Marvel представили первый трейлер долгожданного фильма "Дедпул и Росомаха"

12 февраля 2024 16:49
677c7dcf-97c7-4c83-c121-758606e8d000 - Ростислав Савченко
Marvel представили первый трейлер долгожданного фильма "Дедпул и Росомаха"
Кадр из трейлера фильма "Дедпул и Росомаха"
677c7dcf-97c7-4c83-c121-758606e8d000 - Ростислав Савченко

Через 6 лет с момента выхода последнего фильма Fox о "Людях Икс" Дедпул наконец-то возвращается на большой экран. На этот раз фильм представляет киновселенную Marvel.

Трейлер опубликовали Marvel Studios.

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Трейлер начинается с празднования дня рождения главного героя Уэйда Уилсона, того самого Дедпула, которого играет Райан Рейнольдс, с его друзьями и близкими.

 

Но посреди праздника врывается отряд "Управления временными переменами" и Уилсон падает в портал, захватив одного из бойцов и потеряв парик. Оказывается, Дедпула хотят завербовать для какой-нибудь специфической задачи — и без участия Росомахи здесь не обойдется.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @deadpoolmovie

Ранее режиссер фильма "Люди Икс: Первый Класс" Мэтью Вон заявил, что "Дедпул 3" — это "встряска", которая может спасти вселенную Marvel.

"Дедпул 3" — единственный полнометражный фильм Marvel, который выйдет в 2024 году. Двумя предыдущими выпусками вместе со всей франшизой "Людей Икс" владела Fox, пока в 2019 году ее не приобрела Disney за 71,3 миллиарда долларов.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @deadpoolmovie

Режиссером фильма стал Шон Леви, который также написал сценарий вместе с Рейнольдсом, Рэттом Ризом, Полом Верником и Зебом Уэллсом.

Исполнитель главной роли Райан Рейнольдс и играющий Росомаху Хью Джекман в реальной жизни являются лучшими друзьями, поэтому наблюдать их совместные приключения в фильме точно будет интересно.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Ryan Reynolds (@vancityreynolds)

Премьеру в кинотеатрах сначала назначали на 3 мая 2024 года, однако из-за забастовок актеров перенесли на 26 июля. Старт проката в Украине — днем ранее, 25 июля.

Напомним, ранее мы писали, что Райан Рейнольдс восхищал нежным поздравлением Блейк Лайвли в ее день рождения. Также мы сообщали, что Хью Джекман отметил день рождения в компании бывшей жены.

кино
Disney
Marvel
зарубежные звезды
Премьера

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