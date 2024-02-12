Marvel представили перший трейлер довгоочікуваного фільму "Дедпул та Росомаха"

Кадр з трейлеру фільму "Дедпул та Росомаха". Фото: скриншот із відео

Через 6 років з моменту виходу останнього фільму Fox про "Людей Ікс" Дедпул нарешті повертається на великий екран. Цього разу фільм предстваляє кіновсесвіт Marvel.

Трейлер опублікували Marvel Studios.

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Гучне повернення

Трейлер починається зі святкування дня народження головного героя Уейда Вілсона, того самого Дедпула, якого грає Райан Рейнольдс, з його друзями та близькими.

Але посеред свята вривається загін "Управління тимчасовими змінами" і Вілсон падає в портал, захопивши одного з бійців і втративши перуку. Виявляється, Дедпула хочуть завербувати для якогось специфічного завдання — і без участі Росомахи тут не обійдеться.

Раніше режисер фільму "Люди Ікс: Перший Клас" Метью Вон заявив, що "Дедпул 3" — це "струс", який може врятувати всесвіт Marvel.

"Дедпул 3" — єдиний повнометражний фільм Marvel, який вийде у 2024 році. Двома попередніми випусками разом із усією франшизою "Людей Ікс" володіла Fox, поки в 2019 році її не придбала Disney за 71,3 мільярдів доларів.

Режисером фільму став Шон Леві, який також написав сценарій разом з Рейнольдсом, Реттом Різом, Полом Верніком та Зебом Уеллсом.

Виконавець головної ролі Райан Рейнольдс і Г'ю Джекман, який грає Росомаху, у реальному житті є кращими друзями, тому спостерігати їх сумісні пригоди у фільмі точно буде цікаво.

Прем'єру у кінотеатрах спочатку призначали на 3 травня 2024 року, проте через забастовки акторів перенесли на 26 липня. Старт прокату в Україні — днем раніше, 25 липня.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Раян Рейнольдс замилував ніжним привітанням Блейк Лайвлі у її день народження. Також ми повідомляли, що Г'ю Джекман відгуляв день народження у компанії колишньої дружини.