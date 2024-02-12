У Marvel представили перший трейлер довгоочікуваного фільму "Дедпул та Росомаха"
Через 6 років з моменту виходу останнього фільму Fox про "Людей Ікс" Дедпул нарешті повертається на великий екран. Цього разу фільм предстваляє кіновсесвіт Marvel.
Трейлер опублікували Marvel Studios.
Гучне повернення
Трейлер починається зі святкування дня народження головного героя Уейда Вілсона, того самого Дедпула, якого грає Райан Рейнольдс, з його друзями та близькими.
Але посеред свята вривається загін "Управління тимчасовими змінами" і Вілсон падає в портал, захопивши одного з бійців і втративши перуку. Виявляється, Дедпула хочуть завербувати для якогось специфічного завдання — і без участі Росомахи тут не обійдеться.
Раніше режисер фільму "Люди Ікс: Перший Клас" Метью Вон заявив, що "Дедпул 3" — це "струс", який може врятувати всесвіт Marvel.
"Дедпул 3" — єдиний повнометражний фільм Marvel, який вийде у 2024 році. Двома попередніми випусками разом із усією франшизою "Людей Ікс" володіла Fox, поки в 2019 році її не придбала Disney за 71,3 мільярдів доларів.
Режисером фільму став Шон Леві, який також написав сценарій разом з Рейнольдсом, Реттом Різом, Полом Верніком та Зебом Уеллсом.
Виконавець головної ролі Райан Рейнольдс і Г'ю Джекман, який грає Росомаху, у реальному житті є кращими друзями, тому спостерігати їх сумісні пригоди у фільмі точно буде цікаво.
Прем'єру у кінотеатрах спочатку призначали на 3 травня 2024 року, проте через забастовки акторів перенесли на 26 липня. Старт прокату в Україні — днем раніше, 25 липня.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Раян Рейнольдс замилував ніжним привітанням Блейк Лайвлі у її день народження. Також ми повідомляли, що Г'ю Джекман відгуляв день народження у компанії колишньої дружини.
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