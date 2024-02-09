В США попытались сорвать показ фильма "Буча" — что произошло

Фильм "Буча". Фото: стоп-кадр трейлера

В США было организовано несколько показов фильма о войне в Украине "Буча". Одно из мероприятий попытались сорвать из-за нежелания иметь дело с политикой.

О ситуации рассказал продюсер и сценарист Александр Щур в интервью "Телеграфу".

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В Лос-Анджелосе не хотели показывать фильм "Бучая"

Фильм "Буча" — это художественная драма, сюжет которой основан на реальных событиях, произошедших в городах Буча, Ворзель и Гостомель во время российской оккупации в первые месяцы полномасштабной войны. По сюжету гражданин Казахстана спасает украинцев от гибели и своими глазами видит ужас войны.

Команда фильма "Буча" организовует несколько важных ивентов в США, на которых они покажут рабочие материалы фильма, чтобы привлечь внимание американцев к войне. Эти показы будут ориентированы на политиков и журналистов.

Самое большое событие кинокоманда планирует на 24 февраля, годовщину полномасштабного вторжения россиян в Украину. Это будет показ в Лос-Анджелесе, на который пригласили немало звезд — Шон Пенн, Мила Кунис, Мила Йовович, Лев Шрайбер, Арнольд Шварценеггер, Иванка Сахно и многие другие.

Во время организации этого мероприятия украинцы столкнулись с российским лобби за рубежом.

"Нам отказались предоставить в Лос-Анджелесе помещение. Сказали: "Ой, это фильм против России. Мы не хотим иметь дело с политикой". Но мы нашли другое", — рассказал продюсер Александр Щур.

Фильм "Буча". Фото: стоп-кадр трейлера

Также Щур рассказал, что американцы поначалу боялись смотреть картину, потому что думали, что увидят много крови и ужасных сцен, однако произошло иначе.

"Поскольку мы хотим попасть в широкий прокат, то не пытались шокировать жестокими кадрами. В конце концов многие американцы после показа говорили потом, что сначала колебались — идти или нет. Боялись, что будет много крови или еще чего-то, на что не хочется смотреть. Но человеческому горю сочувствуешь больше, чем каким-то ужасным кадрам. Поэтому говорили, что посоветуют смотреть на своих коллег. Это могут смотреть даже подростки", — рассказал продюсер.

Окончательная версия фильма будет готова в конце февраля, и тогда команда планирует реализовывать его в широкий прокат.

Скандал из-за обложки фильма "Буча" в Украине

Недавно в сетях украинцы начали возмущаться, что один из постеров фильма имеет ошибку. На обложке изображен документальный кадр разбитой Бородянки, а название фильма "Буча" — и это озадачило людей.

Комментарии к постеру "Буча". Фото: facebook.com/bucha.film

Продюсер фильма Александр Щур не считает это ошибкой и уверен, что скандал создало российское ИПСО.

"Совершенно не обязательно, чтобы на постере было изображено то же самое, что написано на нем. Например на рекламе фильма "Дюнкерк" изображен совсем другой пляж. А "Список Шиндлера" вообще не снимался в "Освенциме". Но никто Спилбергу не упрекал, что он снял ложное кино, поэтому еще в фильме не показан этот концлагерь", — пояснил продюсер.

Также он поделился тем, что до начала съемок украинцы были возмущены тем, что подобные проекты могут травмировать местное население, напоминая им о пережитом.

"Когда мы еще не начали снимать свой фильм, то нас хейтили за то, что мы будем делать это в тех городах, где все это происходило. Теперь упрекают нас в обратном. На самом деле мы только отдельные кадры сняли там, где все это было. Но сцены где присутствующая российская форма мы снимали там, где не было оккупации или делали это незаметно. Мы не хотели травмировать людей, которые пережили все это, чтобы они не видели все, что им может напомнить о российской оккупации", — поделился Щур.

Ранее фильм "20 дней в Мариуполе" попал в номинанты премии "Оскар".

Также украинский фильм "Фарфоровая война" признали лучшим на кинофестивале Санденс.