У США спробували зірвати показ фільму "Буча" — що сталося

Фільм "Буча". Фото: стоп-кадр трейлеру

У США були організовані кілька показів фільму про війну в Україні "Буча". Один з заходів спробували зірвати через небажання мати справу з політикою.

Про ситуацію розповів продюсер та сценарист Олександр Щур в інтерв’ю для "Телеграф".

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В Лос-Анджелесі не хотіли показувати фільм "Буча"

Фільм "Буча" — це художня драма, сюжет якої заснований на реальних подіях, що відбулися в містах Буча, Ворзель та Гостомель під час російської окупації в перші місяці повномасштабної війни. За сюжетом громадянин Казахстану рятує українців від загибелі та на власні очі бачить жах війни.

Команда фільму "Буча" організовує кілька важливих івентів у США, на яких вони покажуть робочі матеріали стрічки, щоб привернути увагу американців до війни. Ці покази будуть орієнтовані для політиків та журналістів.

Найбільшу подію кінокоманда планує на 24 лютого, річницю повномасштабного вторгнення росіян в Україну. Це буде показ у Лос-Анджелесі, на який запросили чимало зірок — Шон Пенн, Міла Куніс, Міла Йовович, Лев Шрайбер, Арнольд Шварценеггер, Іванка Сахно та багато інших.

Під час організації саме цього заходу українці зіштовхнулись з російським лобі за кордоном.

"Нам відмовилися надати у Лос-Анджелесі приміщення. Сказали: "Ой, це фільм проти Росії. Ми не хочемо мати справу з політикою". Але ми знайшли інше", — розповів продюсер Олександр Щур.

Фільм "Буча". Фото: стоп-кадр трейлеру

Також Щур розповів, що американці спочатку боялися дивитися стрічку, бо думали, що побачать багато крові і жахливих сцен, проте сталося інакше.

"Оскільки ми хочемо потрапити у широкий прокат, то не намагалися шокувати жорстокими кадрами. В решті решт багато хто з американців після показу казав потім, що спочатку вагався — іти чи ні. Боялися, що буде багато крові або ще чогось, на що не хочеться дивитись. Але людському горю співчуваєш більше, ніж якимось жахливим кадрам. Тому казали, що порадять дивитися ї своїм колегам. Це можуть дивитися навіть підлітки", — розповів продюсер.

Остаточна версія фільму буде готова у кінці лютого і тоді команда планує реалізовувати її у широкий прокат.

Скандал через обкладинку фільму "Буча" в Україні

Нещодавно у мережах українці почали обурюватись, що один з постерів фільму має помилку. На обкладинці зображений документальний кадр розбитої Бородянки, а назва фільму "Буча" — і це спантеличило людей.

Коментарі до постеру "Буча". Фото: facebook.com/bucha.film

Продюсер фільму Олександр Щур не вважає це помилкою і впевнений, що цей скандал створило російське ІПСО.

"Зовсім не обов’язково, щоб на постері було зображено те ж саме, що написано на ньому. Наприклад на рекламі фільму "Дюнкерк" зображено зовсім інший пляж. А "Список Шиндлєра" взагалі не знімався у "Освенцимі". Але ніхто Спілбергу не дорікав, що він зняв неправдиве кіно, тому ще у фільмі не показано цей концтабір", — пояснив продюсер.

Також він поділився тим, що до початку зйомок українці були обурені тим, що подібні проєкти можуть травмувати місцеве населення, адже нагадують їм про пережите.

"Коли ми ще не почали знімати свій фільм, то нас хейтили за те, що ми будемо робити це в тих містах де все це відбувалося. Тепер нам дорікають за протилежне. Насправді ми тільки окремі кадри зняли там, де все це було. Але сцени де присутня російська форма ми знімали там, де не було окупації або робили це непомітно. Ми не хотіли травмувати людей які пережили все це, щоб вони не бачили все, що їм може нагадати про російську окупацію", — поділився Щур.

Раніше фільм "20 днів у Маріуполі" потрапив у номінанти премії Оскар.

Також український фільм "Порцелянова війна" визнали найкращим на кінофестивалі Санденс.