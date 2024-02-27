У тяжелобольного Ален Делона конфисковали огнестрельное оружие

Актер Ален Делон. Фото: AFP

Полиция конфисковала у известного актера Ален Делона огнестрельное оружие и патроны. Оказалось, что звезда не имела нужного разрешения.

Об этом сообщает французская газета Le Parisien.

У недееспособного Алена Делона изъяли 72 единицы оружия

Жандармы нашли и забрали 72 единицы огнестрельного оружия категорий А и В и более 3 000 патронов в имении Алена Делона.

Предварительное расследование указывало на то, что актер "не имел разрешения на владение огнестрельным оружием". В настоящее время он обвиняется в "незаконном хранении оружия" и "незаконном приобретении и владении оружием категорий А, В и С". Кроме этого, в доме актера находился тир.

Ален Делон с сыном. Фото: Associated Press

Полиция провела обыск уже после того, как прокуратура открыла новое расследование в отношениях между детьми актера.

"Мой клиент очень озабочен тем, что Ален Делон удерживается без медицинской помощи, а рядом находится оружие", — заявила Яссин Бузру, адвокат спутницы актера Хироми Роллин.

Вероятно, причиной для извлечения оружия стало интервью дочери Делона Аннушки, которая рассказала журналистам Elle о захвате ее родственников.

Девушка поделилась тем, что ее отец имеет немалую страсть к оружию и владеет целой коллекцией. Также она рассказала, что ее братья, когда приезжали в семейное имение, всегда ходили в вооружении, думая, что они "на Диком Западе".

Однако брат Энтони, старший сын актера, заявил, что уже не интересуется оружием, а также отметил, что и его сестра хвасталась перед любимым мужем стрелковыми навыками.

Несчастный случай в доме Делона

В 2011 году произошла стрельба на седьмом этаже квартиры Алена Делона в Женеве. Тогда ее сочли случайной, хотя испанская девушка сильно пострадала. Ален-Фабьен Делон, самый молодой ребенок звезды, организовывал вечеринку для богатых молодых людей и во время потасовки из старого пистолета отца раздался выстрел.

Ранее мы рассказывали, что Ален Делона сочли недееспособным.

Также актер судился с собственным сыном из-за страха быть покинутым.