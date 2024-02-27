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У важкохворого Ален Делона конфіскували вогнепальну зброю

27 лютого 2024 23:33
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
У важкохворого Ален Делона конфіскували вогнепальну зброю
Актор Ален Делон. Фото: AFP
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Поліція конфіскувала у відомого актора Ален Делона вогнепальну зброю та набої. Виявилось, що зірка не мав потрібного дозволу.

Про це повідомляє французька газета Le Parisien.

У недієздатного Ален Делона вилучили 72 одиниці зброї

Жандарми знайшли та забрали 72 одиниці вогнепальної зброї категорій А і В та понад 3 000 набоїв у маєтку Алена Делона.

Попереднє розслідування вказувало на те, що актор "не мав дозволу на володіння вогнепальною зброєю". Нині його звинувачують у "незаконному зберіганні зброї" і "незаконному придбанні та володінні зброєю категорій А, В і С". Окрім цього, в будинку актора знаходився тир. 

Ален Делон з сином.
Ален Делон з сином. Фото: Associated Press

Поліція провела обшук вже після того, як прокуратура відкрила нове розслідування щодо стосунків між дітьми актора. 

"Мій клієнт дуже стурбований тим, що Ален Делон утримується без медичної допомоги, а поруч знаходиться зброя", — заявила Яссін Бузру, адвокат супутниці актора Хіромі Роллін.

Ймовірно причиною для вилучення зброї стало інтерв'ю доньки Делона Аннушки, яка розповіла журналістам Elle про захоплення її родичів. 

Дівчина поділилась тим, що її батько має неабияку пристрасть до зброї та володіє цілою колекцією. Також вона розповіла, що її брати, коли приїздили в родинний маєток, завжди ходили озброєнні, думаючи, що вони "на Дикому Заході".

Проте брат Ентоні, старший син актора, заявив, що вже не цікавиться зброєю, а також зауважив, що і його сестра вихвалялась перед коханим чоловіком стрілецькими навиками. 

Нещасний випадок у домі Делона

У 2011 році відбулась стрілялина на сьомому поверсі квартири Алена Делона в Женеві. Тоді її визнали випадковою, хоча іспанська дівчина сильно постраждала. Ален-Фаб’єн Делон, наймолодша дитина зірки, організовував вечірку для багатих молодих людей і під час бійки зі старого пістолета батька пролунав постріл.

Раніше ми розповідали, що Ален Делона визнали недієздатним.

Також актор судився з власним сином через страх бути покинутим.

Франція
зброя
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