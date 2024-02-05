Украинка, выигравшая на "Мисс Япония", отказалась от короны из-за романа
Украинка Каролина Шиино отказалась от титула "Мисс Япония". Она имеет романтические отношения с женатым мужчиной и скрыла этот факт от организаторов.
Девушка выложила сообщение в instagram.
Украинка Каролина Шиино отказалась от титула "Мисс Япония" из-за романа
26-летняя модель украинского происхождения Каролина Шиино чуть больше двух недель назад выиграла конкурс "Мисс Япония". Оказалось, что корона ей далась нечестным путем.
Девушка имела романтические отношения с женатым мужчиной. До конкурса организаторы узнали об этом. Каролина заверила, что разорвала эти отношения сразу, когда узнала, что у ее парня уже есть жена.
Однако японская пресса выяснила, что модель обманула организаторов и дальше тайно встречалась с женатым мужчиной.
Каролина Шиино решила отказаться от титула, и организаторы приняли это решение. Также девушка признала, что соврала из-за растерянности и страха.
"Мне искренне жалко за те огромные проблемы, которые я причинила, и за измену тем, кто меня поддерживал", — написала модель.
Ранее мы рассказывали детали конкурса "Мисс Япония".
Также пилот выиграла конкурс "Мисс Америка 2024".
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