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Украинка, выигравшая на "Мисс Япония", отказалась от короны из-за романа

5 февраля 2024 17:25
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Украинка, выигравшая на "Мисс Япония", отказалась от короны из-за романа
Каролина Шиино. Фото: instagram.com/karolina0824/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Украинка Каролина Шиино отказалась от титула "Мисс Япония". Она имеет романтические отношения с женатым мужчиной и скрыла этот факт от организаторов.

Девушка выложила сообщение в instagram.

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Украинка Каролина Шиино отказалась от титула "Мисс Япония" из-за романа

26-летняя модель украинского происхождения Каролина Шиино чуть больше двух недель назад выиграла конкурс "Мисс Япония". Оказалось, что корона ей далась нечестным путем.

Девушка имела романтические отношения с женатым мужчиной. До конкурса организаторы узнали об этом. Каролина заверила, что разорвала эти отношения сразу, когда узнала, что у ее парня уже есть жена.

Однако японская пресса выяснила, что модель обманула организаторов и дальше тайно встречалась с женатым мужчиной.

"Мисс Япония-2024". Фото: Miss Japan Association
"Мисс Япония-2024". Фото: Miss Japan Association

Каролина Шиино решила отказаться от титула, и организаторы приняли это решение. Также девушка признала, что соврала из-за растерянности и страха.

"Мне искренне жалко за те огромные проблемы, которые я причинила, и за измену тем, кто меня поддерживал", — написала модель.

Ранее мы рассказывали детали конкурса "Мисс Япония".

Также пилот выиграла конкурс "Мисс Америка 2024".

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