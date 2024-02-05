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Українка, яка виграла на "Міс Японія", відмовилась від корони через роман

5 лютого 2024 17:25
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Українка, яка виграла на "Міс Японія", відмовилась від корони через роман
Кароліна Шіїно. Фото: instagram.com/karolina0824/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Українка Кароліна Шіїно відмовилася від титула "Міс Японія". Вона має романтичні стосунки з одруженим чоловіком і приховала цей факт від організаторів.

Дівчина виклала допис в instagram.

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Українка Кароліна Шіїно відмовилася від титула "Міс Японія" через роман

26-річна модель українського походження Кароліна Шіїно трохи більше двох тижнів тому виграла конкурс "Міс Японія". Виявилось, що корона їй дісталась нечесним шляхом. 

Дівчина мала романтичні стосунки з одруженим чоловіком. До конкурсу організатори дізналися про це. Кароліна запевнила, що розірвала ці стосунки відразу, коли з'ясувала, що її хлопець вже має дружину.

Однак японська преса довідалась, що модель обдурила організаторів і далі таємно зустрічалась з одруженим.

"Міс Японія-2024". Фото: Miss Japan Association
"Міс Японія-2024". Фото: Miss Japan Association

Кароліна Шіїно вирішила відмовитися від титулу, і організатори прийняли це рішення. Також дівчина визнала, що збрехала через розгубленість і страх.

"Мені щиро шкода за ті величезні проблеми, які я завдала, і за зраду тих, хто мене підтримував", — написала модель.

Раніше ми розповідали деталі конкурсу "Міс Японія".

Також пілотка виграла конкурс "Міс Америка 2024".

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