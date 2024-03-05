Квартал 95 возмутил украинцев своим выступлением — видео

Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"
Студия "Квартал 95" продолжает активно снимать концерты во время полномасштабной войны в Украине, но часто становится "жертвой" критики со стороны публики. К примеру, на этот раз актеры юмористического шоу показали одну сценку, которая спровоцировала негативные отзывы в соцсети.
Соответствующим видео студия "Квартал 95" поделилась на своей официальной странице в соцсети Instagram.
Сценка из нового концерта студии "Квартал 95"
На официальной странице "Квартала" появилось видео, на котором можно увидеть сценку из выступления. В этой сценке говорится о жене, которая находится за рубежом, и муже, который в Украине. Женщина якобы звонит мужу из-за границы во время полномасштабной войны.
В этой сценке сыграл известный украинский актер Юрий Великий, который постоянно играет президента Владимира Зеленского. Причем сыграл он как жену за границей, так и мужа в Украине, а созваниваются они якобы в скайпе.
"Иногда даже такие элементарные вещи, как заявление в школу, могут стать реальной проблемой", — написали в описании под сценкой студии "Квартал 95".
Реакция сети на сценку "Квартала 95"
Просмотрев новую сценку, пользователи соцсети Instagram и подписчики официальной страницы шоу не смогли остаться в стороне. Люди в комментариях начали высказываться по поводу этого выступления, но отзывы оказались не очень хорошими.
- Кто хочет смотреть этих д*раков?
- На вас смотреть невозможно
- Совсем не смешно
- Противно смотреть, стыдно, что живем с такими в одной стране
- Да сидели бы уже и не высовывались
Деятельность студии "Квартал 95" во время войны
Актеры студии "Квартал 95" вместе с другими артистами ездят по городам Украины, давая там благотворительные концерты. Юмористы выступают перед военными, по большей части, на передовой, или перед людьми, живущими на деоккупированных территориях.
Артисты выступают в военных частях, а также в госпиталях, укрытиях и даже на станциях метро. Однажды актер и ведущий Евгений Кошевой заявил, что ради безопасности они даже не знают, куда едут, пока их не привезут непосредственно на место.
Напомним, мы писали о том, что актриса Ирина Сопонару рассказала о деятельности студии "Квартал 95" во время войны.
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