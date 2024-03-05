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Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

5 марта 2024 16:57
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Квартал 95 возмутил украинцев своим выступлением — видео
Актеры студии "Квартал 95" на одном из своих выступлений. Фото: Instagram "Квартала 95"
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Студия "Квартал 95" продолжает активно снимать концерты во время полномасштабной войны в Украине, но часто становится "жертвой" критики со стороны публики. К примеру, на этот раз актеры юмористического шоу показали одну сценку, которая спровоцировала негативные отзывы в соцсети.

Соответствующим видео студия "Квартал 95" поделилась на своей официальной странице в соцсети Instagram.

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Сценка из нового концерта студии "Квартал 95"

На официальной странице "Квартала" появилось видео, на котором можно увидеть сценку из выступления. В этой сценке говорится о жене, которая находится за рубежом, и муже, который в Украине. Женщина якобы звонит мужу из-за границы во время полномасштабной войны.

В этой сценке сыграл известный украинский актер Юрий Великий, который постоянно играет президента Владимира Зеленского. Причем сыграл он как жену за границей, так и мужа в Украине, а созваниваются они якобы в скайпе.

"Иногда даже такие элементарные вещи, как заявление в школу, могут стать реальной проблемой", — написали в описании под сценкой студии "Квартал 95".

Публикация со страницы студии "Квартал 95"
Сценка студии "Квартал 95". Фото: скриншот из Instagram

Реакция сети на сценку "Квартала 95"

Просмотрев новую сценку, пользователи соцсети Instagram и подписчики официальной страницы шоу не смогли остаться в стороне. Люди в комментариях начали высказываться по поводу этого выступления, но отзывы оказались не очень хорошими.

  • Кто хочет смотреть этих д*раков?
  • На вас смотреть невозможно
  • Совсем не смешно
  • Противно смотреть, стыдно, что живем с такими в одной стране
  • Да сидели бы уже и не высовывались
Комментарии со страницы студии "Квартал 95"
Комментарии со страницы студии "Квартал 95". Фото: скриншот из Instagram
Комментарий со страницы студии "Квартал 95"
Комментарий со страницы студии "Квартал 95". Фото: скриншот из Instagram
Комментарий со страницы студии "Квартал 95"
Комментарий со страницы студии "Квартал 95". Фото: скриншот из Instagram

Деятельность студии "Квартал 95" во время войны

Актеры студии "Квартал 95" вместе с другими артистами ездят по городам Украины, давая там благотворительные концерты. Юмористы выступают перед военными, по большей части, на передовой, или перед людьми, живущими на деоккупированных территориях.

Выступление актеров студии "Квартал 95" перед военными
Выступление актеров студии "Квартал 95" перед военными. Фото: Instagram "Квартала 95"

Артисты выступают в военных частях, а также в госпиталях, укрытиях и даже на станциях метро. Однажды актер и ведущий Евгений Кошевой заявил, что ради безопасности они даже не знают, куда едут, пока их не привезут непосредственно на место.

Актеры студии "Квартал 95" с военными ВСУ
Актеры студии "Квартал 95" с военными ВСУ. Фото: Instagram "Квартала 95"

Напомним, мы писали о том, что актриса Ирина Сопонару рассказала о деятельности студии "Квартал 95" во время войны.

Ранее мы рассказывали о том, что актеры студии "Квартал 95" отменили концерт в Буковеле.

Также мы сообщали о том, что украинский актер Юрий Ткач высказался о критике студии "Квартал 95".

Квартал 95
актеры
шоу-бизнес
украинские звезды

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